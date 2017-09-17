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В каких районах Бишкека и Чуйской области 18 сентября отключат электричество

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448274-ru.html

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17 сентября 2017, 9:00       Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 18 сентября возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Б.Кумара), жилмассив "Красный строитель" (улица Сарычелекская, переулок Ак-Сайский, улица Дубосековская, переулок Бухарский, улицы Гончарная, Чон-Курганская, Тоголока Молдо);
– улицы Туюкская, Комсомольская;
– улица Малышева, переулок Беломорский.
С 9:30 до 18:00:
– улицы Первомайская, Аул, Курманалиева, Бакинская, Гончарная, Рабочая.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– села Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупской, Молодой Гвардии, Весёлая, Фрунзе, Шоссейная), Аламудун (улицы Чапаева, Алма-Атинская, Панфилова, Заречная, Гидростроителей, Набережная, на улице Алма-Атинской от рынка Чекиш-Ата до объездной дороги);
– село Романовка (новостройка, улицы Московская, Садовая);
– села Джаны-Джер (улицы Советская, Южная, Победы, Кирова, Мира, Солодовникова, Ленина,
Бек-Тоо, Юбилейная, Дзержинского, Молодой Гвардии, Западная), Маловодное (улицы Южная, Украинская, Красноармейская, Новая, Ленина, Пролетарская, Кирова), Кара-Сакал (улица Джангазиева);
– село Джаны–Джер (водозабор);
– селоКыз-Моло.

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