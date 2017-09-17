В каких районах Бишкека и Чуйской области 18 сентября отключат электричество

17 сентября 2017, 9:00 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 18 сентября возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Б.Кумара), жилмассив "Красный строитель" (улица Сарычелекская, переулок Ак-Сайский, улица Дубосековская, переулок Бухарский, улицы Гончарная, Чон-Курганская, Тоголока Молдо);

– улицы Туюкская, Комсомольская;

– улица Малышева, переулок Беломорский.

С 9:30 до 18:00:

– улицы Первомайская, Аул, Курманалиева, Бакинская, Гончарная, Рабочая.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупской, Молодой Гвардии, Весёлая, Фрунзе, Шоссейная), Аламудун (улицы Чапаева, Алма-Атинская, Панфилова, Заречная, Гидростроителей, Набережная, на улице Алма-Атинской от рынка Чекиш-Ата до объездной дороги);

– село Романовка (новостройка, улицы Московская, Садовая);

– села Джаны-Джер (улицы Советская, Южная, Победы, Кирова, Мира, Солодовникова, Ленина,

Бек-Тоо, Юбилейная, Дзержинского, Молодой Гвардии, Западная), Маловодное (улицы Южная, Украинская, Красноармейская, Новая, Ленина, Пролетарская, Кирова), Кара-Сакал (улица Джангазиева);

– село Джаны–Джер (водозабор);

– селоКыз-Моло.