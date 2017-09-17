В Бишкеке по пятницам идут концерты под открытым небом

17 сентября 2017, 8:32 Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. Каждую пятницу сентября в Ленинском районе Бишкека проходят традиционные музыкальные вечера под открытым небом, сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

На мероприятиях будут выступать симфонический оркестр Национальной филармонии имени Т. Сатылганова и звезды кыргызской эстрады.

Вход бесплатный. Следующий музыкальный вечер пройдет 22 сентября у здания кинотеатра "Манас". Начнется он в 18.00.

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