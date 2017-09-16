Премьер-министр С.Исаков посетил центральный рынок в городе Токмок

16 сентября 2017, 22:59 Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. Во время поездки по Чуйской области премьер-министр КР Сапар Исаков заехал на центральный рынок г. Токмок.

Глава Правительства на месте пообщался с торговцами и покупателями рынка. Местные жители обсудили с С.Исаковым ряд инфраструктурных и социальных проблем города. Глава Правительства на месте дал ряд поручений мэру города Токмок, направленных на решение поднятых вопросов. С.Исаков отметил, что в рамках правительственной программы по развитию регионов предусмотрена реализация комплекса мер во всех областях страны.

Затем С.Исаков навестил жителя села Буденовка Ысык-Атинского района Кылычбека Мундузбаева, являющегося инвалидом второй группы. Глава Правительства справился о его здоровье и оказал ему материальную помощь.