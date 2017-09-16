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Новости Кыргызстана

В Оше прошло заседание эвакуационной комиссииВ Оше прошло заседание эвакуационной комиссии

Н.Назарбаева наградили узбекским орденом "Эл-юрт Хурмати"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/n.nazarba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448270-ru.html

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Кыргызские и узбекские ученые сотрудничают в изучении духовного наследия в эпоху средневековья

16 сентября 2017, 22:46       Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев награжден узбекским орденом "Эл-юрт Хурмати" ("Уважаемому народом и Родиной"), сообщает агентство "Казинформ" из Узбекистана.
В частности, Президент Узбекистана 15 сентября т.г. подписал указ о награждении Президента Казахстана орденом "Эл-юрт Хурмати" за заслуги в углублении и расширении традиционных отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, а также укрепления международного сотрудничества во имя мира и прогресса.

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