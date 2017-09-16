Н.Назарбаева наградили узбекским орденом "Эл-юрт Хурмати"

16 сентября 2017, 22:46 Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев награжден узбекским орденом "Эл-юрт Хурмати" ("Уважаемому народом и Родиной"), сообщает агентство "Казинформ" из Узбекистана.

В частности, Президент Узбекистана 15 сентября т.г. подписал указ о награждении Президента Казахстана орденом "Эл-юрт Хурмати" за заслуги в углублении и расширении традиционных отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, а также укрепления международного сотрудничества во имя мира и прогресса.