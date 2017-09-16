Американский взгляд на туризм Кыргызстана (Часть 5)

16 сентября 2017, 22:21 Комментарии

ИА "Кабар" продолжает публикацию серии интервью с гражданами США на тему туризма о посещении Кыргызстана.

Арни и Бриана молодая американская семья. В этом году они впервые посетили Кыргызстан.

"Кабар": Сбылись ли ваши ожидания от Кыргызстана?

Арни: У нас не было каких-то особых ожиданий. Мы не очень много путешествовали по миру, но все было очень здорово.

Бриана: То, что я увидела здесь за это путешествие, превзошло все мои ожидания.

- Какие были у вас первые впечатления и ощущения по прибытию в Кыргызстан?

Арни: Конечно, когда путешествуешь в другую страну, в новое место, всегда немного нервничаешь. Но мы были удивлены тем, с каким гостеприимством нас приняли.

Бриана: Я была очень удивлена красотой страны. Хотелось бы, чтобы с нами постоянно был гид, который бы показал нам все и рассказывал.

- Что вам понравилось в Кыргызстане?

Арни: Что мне очень понравилось, так это чувство девственной природы. Много мест, которые не были затронуты. И можно сказать, что в этом есть что-то величественное.

Бриана: Мне очень понравилась богатая культура. Она очень живая, очень динамичная, веселая.

- Что вам понравилось в культуре и традициях народа?

Бриана: Я просто влюбилась в танцы, и сама культура понравилась, то, как нас принимали, всех принимают такими, какие они есть.

Арни: Мне понравилось, что люди приветливые и дружелюбные и принимают так, как будто вы член их семьи.

- Как вы оцениваете сервис и обслуживание по шкале от 1 до 10? Б

Арни: Я бы оценил на 9.

Бриана: Я бы поставила 8 или 9. Все нам помогали и подсказывали, если нам было нужно.

- Как вам понравилась местная еда?

Арни: Большая часть местной еды конечно понравилась. Конечно, были блюда, которые показались не очень вкусными или необычными, но по большей части местная кухня очень понравилась.

- Какие блюда понравились?

Арни: Плов и очень понравились салаты из овощей.

Бриана: Еда по большей части хорошая, но мне очень понравились фрукты. Потому что они были такие свежие, сочные и не дорогие, я такие еще не пробовала.

- А какие блюда понравились или не понравились?

Бриана: Максым мне не очень понравился. А все блюда с овощами с мясом были очень вкусными.

- Вы бы посоветовали друзьям в Америке приехать в Кыргызстан, если да - почему и если нет тоже - почему?

Арни: Я, конечно, порекомендую своим друзьям и семье приехать в Кыргызстан попробовать то, что я пробовал здесь, увидеть всю красоту и познакомиться с культурой.

Бриана: Я обязательно порекомендую своим близким и родным приехать и испытать на себе эту культуру, потому что она привносит такой жизнеизменяющий опыт, который нигде больше невозможно встретить.

- Что из культуры или традиций вас впечатлило, такое, чем бы вы хотели бы поделиться с другими?

Арни: Я только слышал про Всемирные игры кочевников, я бы хотел узнать больше про это, это очень интересно. Я надеюсь, это станет чем-то большим, что будет объединять разные страны и разные культуры.

Бриана: Везде присутствует такой красочный дизайн, яркие цвета, на юртах или на национальной одежде, это смотрится очень привлекательно, я бы порекомендовала познакомиться с этой культурой, ее дизайном и творчеством.

- Перелет из Америки в Кыргызстан очень долгий. Путешествие оправдало ваши ожидания?

Арни: Да, я бы сказал - это стоит того.

Бриана: Это действительно очень долгий перелет. И когда я сюда летела, я тоже задавала себе этот вопрос - стоит ли это того или нет. Но после того как я провела время здесь, я могу с уверенностью сказать что это того стоило, и я готова делать это снова и снова.

- Вы нашли в Кыргызстане то, чтобы вам напоминало дом, Америку? Удалось почувствовать себя как дома?

Арни: Да, были такие моменты, сходства, например, те же самые газированные напитки, во многих странах можно найти такой же фаст-фуд, гамбургеры, чизбургеры, и прочее. Но я думаю, что выделяет эту страну, так это ее отличие.

Бриана: Когда я видела многие шоколадки, чипсы, которые у нас тоже есть, были так же похожие фрукты, но те фрукты, которые мы ели здесь, они в 10 раз вкуснее, чем у нас.

- Какие особенности вас удивили, впечатлили или просто были не похожи на то, к чему вы привыкли?

Арни: Для меня одно из необычных вещей, которые я здесь заметил, это вождение автомобиля. Мы видели здесь машины и праворульные, и леворульные на одной дороге, это то, что редко где увидишь. И машины ездят очень близко друг к другу.

Бриана: Меня удивили здания, которые снаружи выглядят очень просто, а внутри они могут быть очень красивыми, там могут быть разные украшения. Так же я заметила много мечетей, которые так же были очень красивые.

- Какие замечания как туристы вы сделали?

Арни: Я могу сказать, что люди сами по себе очень дружелюбные, но во время обслуживания в магазине или в ресторане почему-то редко улыбаются.

Бриана: Мне показалось, было бы лучше, если бы в отелях были какие-то туристические карты, гиды или буклеты содержащие информацию об интересных местах.

Мирлан Киизбаев, ИА "Кабар"