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В Оше прошло заседание эвакуационной комиссии

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448268-ru.html

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16 сентября 2017, 22:42       Комментарии

Ош, 16.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В мэрии города Ош состоялось очередное заседание эвакуационной комиссии под председательством вице-мэра города Асылбека Топчубаева.
На заседании рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности работы системы предотвращения чрезвычайных ситуаций в городе Ош с уклоном на обеспечение безопасности жизнедеятельности города. Особое внимание в связи с этим было обращено на необходимость организации грамотных эвакуационных мероприятий в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, эвакуационных и предупредительных защитных мероприятий.
В ходе заседания Управлению МЧС по городу Ош поручено в установленном порядке начать процесс обучения руководителей соответствующих служб гражданской защиты и председателей территориальных советов по необходимому циклу обучения основам гражданской защиты.
Как подчеркнул вице-мэр А.Топчубаев, только через проведение таких занятий с руководителями по тематике в соответствии с основными рисками и угрозами, в том числе экологического, техногенного и иного характера можно на должном уровне осуществлять эвакуационные мероприятия.

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