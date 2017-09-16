В Оше прошло заседание эвакуационной комиссии

16 сентября 2017, 22:42 Комментарии

Ош, 16.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В мэрии города Ош состоялось очередное заседание эвакуационной комиссии под председательством вице-мэра города Асылбека Топчубаева.

На заседании рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности работы системы предотвращения чрезвычайных ситуаций в городе Ош с уклоном на обеспечение безопасности жизнедеятельности города. Особое внимание в связи с этим было обращено на необходимость организации грамотных эвакуационных мероприятий в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, эвакуационных и предупредительных защитных мероприятий.

В ходе заседания Управлению МЧС по городу Ош поручено в установленном порядке начать процесс обучения руководителей соответствующих служб гражданской защиты и председателей территориальных советов по необходимому циклу обучения основам гражданской защиты.

Как подчеркнул вице-мэр А.Топчубаев, только через проведение таких занятий с руководителями по тематике в соответствии с основными рисками и угрозами, в том числе экологического, техногенного и иного характера можно на должном уровне осуществлять эвакуационные мероприятия.