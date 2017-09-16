Кыргызстанец победил россиянина на турнире по профессиональному боксу

16 сентября 2017, 22:26 Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. Кыргызстанец Акжол Сулайманбек уулу одержал победу над россиянином Евгением Смеловым на турнире по профессиональному боксу Extra Round 3, в котором участвовали свыше 20 боксеров.

Состязание прошло в субботу, 16 сентября, в Екатеринбурге. Сулайманбек уулу и Смелов выступили в весовой категории до 59 килограммов.

Таким образом, Сулайманбек уулу одержал восьмую победу подряд на профессиональном ринге. Кыргызстанец завершил четыре поединка нокаутом и ни разу не проиграл.

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