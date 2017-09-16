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Кыргызстанец победил россиянина на турнире по профессиональному боксу

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448267-ru.html

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16 сентября 2017, 22:26       Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. Кыргызстанец Акжол Сулайманбек уулу одержал победу над россиянином Евгением Смеловым на турнире по профессиональному боксу Extra Round 3, в котором участвовали свыше 20 боксеров.
Состязание прошло в субботу, 16 сентября, в Екатеринбурге. Сулайманбек уулу и Смелов выступили в весовой категории до 59 килограммов.
Таким образом, Сулайманбек уулу одержал восьмую победу подряд на профессиональном ринге. Кыргызстанец завершил четыре поединка нокаутом и ни разу не проиграл.
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