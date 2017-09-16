Библиотечная Ассамблея Евразии наградила памятным знаком Нацбиблиотеку Кыргызстана

16 сентября 2017, 22:03 Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. Директор Национальной библиотеки КР им. Алыкула Осмонова Жылдыз Бакашова приняла участие в Международном конгрессе, посвященной "500-летию белорусского книгопечатания", которое состоялось в г. Минске в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Нацбиблиотеки.

Знаменательная дата связана с памятью о величайшем представителе белорусской культуры, первопечатнике, ученом, просветителе, гуманисте Франциске Скорине.

В рамках данного мероприятия прошли – празднование 95-летия со дня основания Национальной библиотеки Беларуси и XX Общее собрание Некоммерческого партнерства "Библиотечная Ассамблея Евразии" (БАЕ), приуроченное к 25-летию БАЕ.

В рамках заседания БАЕ состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве Национальной библиотеки Беларуси с Национальной библиотекой КР, которое предусматривает: совместную реализацию научных и культурных проектов, развитие электронных библиотек, осуществление обменом электронных копий документов, проведений мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников сторон, обмен опытом, включающим профессиональные визиты, тренинги, мастер-классы.

Стороны также договорились об открытии Уголка белорусской книги в Национальной библиотеке Кыргызской Республики и Уголка кыргызской книги в Национальной библиотеке Республики Беларусь.

На XX Общем собрании БАЕ Национальная библиотека Кыргызстана была награждена памятным знаком Библиотечной Ассамблеи Евразии за особый вклад и развитие культурных и межбиблиотечных связей стран Содружества СНГ.