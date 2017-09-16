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Премьер-министр КР встретился с известными российскими боксерами Дмитрием Биволом и Сергеем Кузьминым

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448265-ru.html

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16 сентября 2017, 22:08       Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. Премьер-министр КР Сапар Исаков встретился с известными российскими боксерами Дмитрием Биволом и Сергеем Кузьминым, прибывшими в Кыргызстан на тренировочные сборы.
Глава Правительства КР поприветствовал спортсменов, обсудил с ними их текущую деятельность и вопросы развития бокса в стране, сообщает отдел информационной поддержки Аппарата Правительства КР.
Д.Бивол и С.Кузьмин поделились с Премьер-министром своими положительными впечатлениями от прохождения сборов на территории Иссык-Кульской области. По их словам, они глубоко впечатлены природной красотой Кыргызстана и условиями для занятия спортом. Как отметили спортсмены, уникальный климат Иссык-Кульской области максимально благоприятен для прохождения предсезонных сборов перед крупными международными соревнованиями.
Премьер-министр С.Исаков подчеркнул, что одним из приоритетных направлений в деятельности нового состава Правительства, является дальнейшее развитие спорта в стране.
Кроме того, Глава Правительства отметил, что осенью 2018 года в Кыргызстане пройдут III Всемирные Игры кочевников и пригласил российских спортсменов на данное мероприятие.
Справка:
Дмитрий Бивол – уроженец Кыргызской Республики, российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. Мастер спорта международного класса, временный чемпион мира по версии WBA (2016 г.).
Сергей Кузьмин – российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой категории, является заслуженным мастером спорта.

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