Путин рассказал, за что уважает Атамбаева — полное интервью с президентом РФ

16 сентября 2017, 21:08 Комментарии

Журналистка из КР Сыягуль Караман взяла интервью у президента РФ Владимира Путина. Это первая беседа в цикле передач с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций, которые расскажут, как изменились двусторонние отношения нашей республики в период президентства Алмазбека Атамбаева. Редакция Sputnik Кыргызстан приводит интервью целиком.

- Каковы отношения между Кыргызстаном и Россией и что для вас значит наша страна?

- Отношения очень хорошие. Россия - один из ключевых торгово-экономических партнеров. 23 процента внешнеторгового оборота Кыргызстана приходится на Россию. Нас многое связывает, говорил Алмазбек Шаршенович, например, он является инициатором общественно-научного движения - алтаистики. Мы постоянно говорим о Великой Отечественной войне, которая объединила нас в прямом смысле кровью. Мы все боролись за общее Отечество - и русские, и кыргызы, и казахи. Вы знаете, действующий президент Кыргызстана пишет на эту тему песни, по-моему, талантливо, интересно и красиво...

Но не только это нас объединяет, это не все, чем нам дорог Кыргызстан. Много родственных, дружеских связей, растет количество хозяйственных. Товарооборот в прошлом году вырос в 2,5 раза, это вам не десятые доли процента. Импорт сельхозпродукции, овощей и фруктов вырос в 2,3 раза. Кыргызстан в свое время играл заметную роль в повышении обороноспособности СССР, там были элементы "оборонки". У республики интересное и многообещающее будущее - имею в виду талант кыргызского народа, трудолюбие и возможности земли в виде минеральных ресурсов.

Вы знаете, у "Газпрома" большие планы по развитию энергетики. Думаю, в ближайшие годы, если мы будем осуществлять то, о чем договаривались с президентом Атамбаевым, сможем довести газификацию страны до 60 процентов. И "Газпром" намерен в ближайшие годы вложить 100 миллиардов рублей в эту отрасль. Республика все-таки относительно небольшая по населению, но географически расположена очень интересно и занимает в известной степени даже ключевую позицию. Неслучайно именно в Кыргызстане находится российская авиационная база.

© Фото / продакшн-студия "Взгляд"Президент РФ Владимир Путин во время интервью - Вот вы сказали, что Кыргызстан и Россию объединяют проверенные временем дружественные и союзнические связи. Еще вы сказали о личных отношениях... Думаю, у вас с Алмазбеком Атамбаевым сложилось взаимопонимание, взаимное расположение к друг другу?

- Мы познакомились в 2011 году, когда я еще был председателем правительства России. Он яркий человек, стихи пишет, это уже о многом говорит. Он человек очень эмоциональный, а я, может быть, немножко другой по психотипу. Но вы знаете, что в нем подкупает? Он держит слово. С ним иногда трудно о чем-то договориться, но если договорились - он идет до конца в исполнении тех договоренностей. Пусть это будет какой-то компромисс, но если договоренность есть, он ее исполняет, что и я стараюсь делать. Это, пожалуй, нечто общее, и я это в людях очень ценю.

- После вашей первой встречи с президентом США Джорджем Бушем-младшим на ранчо в Техасе он сказал, что вы вызвали у него доверие. Вот сейчас вы можете сказать также, что за годы общения "прочувствовали" Атамбаева?

- Я считаю, что все люди друг к другу присматриваются. Конечно, мы столько лет уже вместе работаем, мне кажется, друг друга изучили. Хочу еще раз повторить, что самое главное для меня - это надежность. Одна из важнейших характеристик - умение исполнять то, о чем договорились, держать слово. Вот он умеет.

- А в разведку вы с ним пошли бы?

- Я уже в разведке не работаю.

- Но если бы пришлось...

- Мы с ним занимаемся не менее важным делом - государственной работой. По-моему, у нас неплохо получается.

- На ваш взгляд, удалось ли президенту Атамбаеву завоевать доверие у внешнеполитических игроков, заставить внешних партнеров считаться с Кыргызстаном, вести диалог на равных?

- Думаю, да. Может быть, не все и не всем нравится, но к нему относятся как к очень серьезному человеку именно в силу того, что его слова с делом не расходятся. Конечно, и Кыргызстан от этого выигрывает, потому что к стране тоже относятся как к серьезному партнеру.

Вот мы в свое время договаривались о присоединение Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу, непростая была работа. Она проходила сложно, эмоционально обсуждались многие моменты, и президент Атамбаев очень энергично отстаивал интересы республики в ходе переговорного процесса. В конце концов мы достигли компромиссов. Обращаю ваше внимание, что Россия многое делает для того, чтобы адаптировать экономику Кыргызстана к условиям союза. Мы выделили 200 миллионов долларов на адаптацию и, кроме этого, создали фонд развития, куда внесли еще 500 миллионов долларов. Тридцать один проект, по-моему, уже реализуется, и еще несколько сотен должны начать реализовываться в ближайшее время. Мы договаривались с Алмазбеком Шаршеновичем, что это не просто деньги, которые посеем неизвестно куда. Они пойдут на развитие, на поддержку малого, среднего бизнеса, конкретных предприятий, отраслей производства. И в целом это постепенно будет менять лицо кыргызской экономики.

© Фото / предоставлено Сыягуль КараманВладимир Путин: Кыргызстан стал гораздо более устойчивым государством, чем был раньше, и в политическом смысле, и в экономическом. Мне кажется, это самое главное, нужно только на данной базе двигаться дальше - Как вы думаете, что Алмазбек Атамбаев оставит после себя? Какое политическое наследие?

- На мой взгляд, - и это абсолютно очевидно - Кыргызстан стал гораздо более устойчивым государством, чем был раньше, и в политическом смысле, и в экономическом. Мне кажется, это самое главное, нужно только на данной базе двигаться дальше.

- То есть вам видится, что курс, начатый Атамбаевым, будет продолжен?

- Уверен, если эффективно использовать тот базис, который им создан, позитивное развитие Кыргызстану гарантированно.

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