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Омурбек Бабанов: Боритесь за свое будущее!Омурбек Бабанов: Боритесь за свое будущее!Путин рассказал, за что уважает Атамбаева — полное интервью с президентом РФПутин рассказал, за что уважает Атамбаева — полное интервью с президентом РФ

Омурбек Бабанов: Боритесь за свое будущее!

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448263-ru.html

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Омурбек Бабанов обратился к соотечественикам

16 сентября 2017, 21:09       Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов встретился с жителями города Узген Ошской области, где представил свою предвыборную программу "Путь вперед!".
Около 15 тысяч граждан пришли на встречу с кандидатом и ознакомиться с его платформой.
"В выборе президента ошибаться нельзя! Нужно выбирать человека, который сможет улучшить вашу жизнь! Если президент не может увеличить зарплату, пенсии, пособия, то зачем вообще избирать такого человека? Боритесь за свое будущее!" – призвал Омурбек Бабанов.
Политик отметил, что с правильным лидером страны граждане будут жить лучше – получать качественное образование, медицинские услуги, получать достойную зарплату, иметь возможность развивать собственное дело и не сталкиваться с барьерами со стороны государства.
"Если вы проголосуете за меня, в каждом айыл окмоту будут общественные представители президента. И когда я буду приезжать в регионы, я не буду встречаться с этими представителями и спрашивать, какие проблемы есть у населения. Представители, не боясь никого, будут рассказывать, как работает аким, как работает милиция, как живет население. Вот тогда будет настоящий президент, который слышит голос народа!" – сказал кандидат.
Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:
<ul> <li>Новый стиль управления государством;</li> <li>"Новая экономика и социальная политика;</li> <li>Страна без коррупции. Независимая судебная система;</li> <li>Безопасная страна;</li> <li>Эффективная внешняя политика. Культурное наследие.</li> </ul> Исполнитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.
Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.
Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 16.09.2017 г. Тираж: 1.
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