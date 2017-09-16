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Новости Кыргызстана

Адахан Мадумаров поддержал Омурбека БабановаАдахан Мадумаров поддержал Омурбека Бабанова

Тепло и без осадков — прогноз погоды по Кыргызстану на 17 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448261-ru.html

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Депутаты БГК А.Кененбаев и Ж.Абиров приняли участие в посадке саженцев в Бишкеке

16 сентября 2017, 19:58       Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. В воскресенье, 17 сентября, осадков в республике не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, днем возможна переменная облачность. Прогнозируется западный ветер скоростью 4-9 метров в секунду.
В Чуйской области ночная температура составит 8-13 градусов тепла, днем будет +23...+28.
В Таласской области ночью +4...+9, днем от 21 до 26 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 13-18 градусов со знаком "плюс", днем +23...+28.
В Иссык-Кульской области в ночное время +4...+9, днем 18-23 тепла.
В Нарынской области ночью 3-8 выше нуля, днем воздух прогреется до +19...+23.
В Оше ночью 12-14 со знаком "плюс", днем будет 26-28 градусов.
В Бишкеке ночью +10...+12, днем прогнозируется 26-28 тепла.
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