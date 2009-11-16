Экономическая неделя Кыргызстана - 11-16.09.17

16 сентября 2017, 19:28 Комментарии

Ценное поступление. За 8 месяцев 2017 года от выпуска государственных ценных бумаг бюджет Кыргызстана получил более 10 млрд. сомов. По данным Министерства финансов Кыргызстана, за период с января по август текущего года от выпуска государственных казначейских векселей (ГКВ) и государственных краткосрочных облигаций (ГКО) в республиканский бюджет поступило средств на сумму 10,3 млрд. сомов.

ВВП растет. Объем валового внутреннего продукта в период с января по август 2017 года превысил 282 млрд. сомов. По данным Нацстаткомитета КР, это на 6% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Показатели Кыргызстана, приведшие к росту объема ВВП, обусловлены разветвлением и развитием промышленного сектора страны. На рост ВВП повлиял рост объема производства в промышленном и в строительном секторах. Наибольшая доля в структуре ВВП пришлась отраслям по оказанию услуг, что в общем объеме составило 50%. Доля же промышленности составила около 20%, сельского хозяйство – 12% и около 7% пришлось на долю строительства, сообщил Нацстатком.

Без учета показателей предприятий по месторождения "Кумтор" объем ВВП в январе-августе 2017 года составил около 253 млрд. сомов и увеличился на 3,6%. Объем промышленной продукции составил более 140 млрд. сомов и по сравнение с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 26,4%. Рост объема промышленной продукции в период с января по август 2017 года был обеспечен за счет увеличения добычи металлических руд, выпуска основных металлов, производства резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, пищевых продуктов, очищенных нефтепродуктов, одежды, а также за счет обеспечения потребителей страны электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом.

Торговый оборот. По итогам января-июля 2017 года объем внешней торговли Кыргызстана составил 3 млрд. 340 млн. долларов США, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 13,4%. По данным Нацстаткомитета КР, за первое полугодие 2017 года объем экспорта увеличился на 27,1% и составил 950,5 млн. долларов США и на 8,7% вырос показател импорта, составив 2 млрд. 390,1 млн долларов США.

Такой результат достигнут за счет роста экспортных поставок молочных продуктов в 3,4 раза, стекла - в 2,3 раза, сухофруктов - в 2,3 раза. Вместе с тем, в Кыргызстане наблюдалось снижение вывоза из страны транспортных средств на 8%.

Увеличение импорта обусловлено ростом ввоза древесины и древесных изделий в 2,6 раза, фармацевтической продукции - на 36,1% , трикотажной одежды - на 24,7%, изделий из черных металлов - на 18,7%, электрических машин и оборудования - на 10,3%.

В тоже время уменьшился ввоз наземных транспортных средств на 27,3%, сахара и сахарных изделий - на 23%.

При этом по данным Нацстаткома, объем взаимной торговли со странами ЕАЭС в январе-июне 2017 года составил 1,3 млрд. долларов, рост на 14,7% по сравнению с показателями за прошлый год. При этом экспорт товаров в страны ЕАЭС повысился на 32,7%, а импорт - на 9,8%.

Активное население. Численность экономически активного населения Кыргызстана превышает 2,5 млн. человек при общем населении более 6 млн. человек. При этом Нацстатком заявляет, что в число экономически активного населения входят граждане старше 15 лет.

Основная часть из 2,5 млн. – 65 % - проживает в сельской местности. Значительная часть представителей этой группы - около 27% - занимаются сельским хозяйством, около 16 % – торговлей, 12% - в строительстве и около 9% работают в сфере образования.

Уровень безработицы в Кыргызстане за последние пять лет снизился с 8,4% в 2012 году до 7,2% в 2016 году. При этом в городских поселениях уровень занятости несколько ниже, чем в сельской местности (56,6 % против 57,3 %), что объясняется спецификой занятости сельского населения. Данный факт объясняется тем, что в селах предполагаемая трудовая занятость чаще всего носит семейный характер, где участие в работах принимают все трудоспособные члены семьи.

Пошла сахарная свекла. На этой неделе начат ограниченный прием свеклы в Кеминском, Чуй-Токмокском, Ивановском свеклоприемных пунктах. Решение о начале раннего запуска работы данных объектов было принято с целью разгрузки в последующих месяцах.

Приемка осуществляется строго по графику. Свеклоприемные пункты составили график для каждого фермера на ближайшие дни. Их мощность составляет прием до 900 тонн свеклы в день. Однако уже в октябре объем приема свеклы увеличится в два раза - до 1800 тонн в день. Сахарный завод "Каинды-Кант" перерабатывает в день до З тыс. тонн свеклы. В свеклоприемнике может храниться до 60 тыс тонн свеклы. Прием свеклы осуществляется в чистом виде. В "Чуй-Токмокском свеклоприемнике" за 1 кг свеклы платится в 3,5 сомов, но эта цена в других объектах может варьироваться в пределах 3,4-3,5 сомов.

100 тысяч на сахар. Модернизация двух сахарных заводов в Чуйской области в последующем обеспечит занятостью более 100 тыс. человек. Такое количество людей может быть обеспечен работой за счет увеличения объемов переработки сахарной свеклы, утверждает Российско-кыргызский фонд развития. Фонд одобрил ранее кредиты двум сахарным заводам на общую сумму 15,5 млн. долларов, из них 5,5 млн. долларов было выделено Каиндинскому заводу и 10 млн. долларов - на восстановление завода "Кошой" в г.Шопоков. Финансирование этих двух сахарных заводов и позволит в дальнейшем обеспечить занятостью около 100 тыс человек.

Нарушитель. ЗАО "Южный-Кыргызский цемент" уличено в нарушении антимонопольного законодательства. В ходе мониторинга цен на социально значимые товары это предприятие установило значительную разницу в стоимости цемента марки М-400 на юге и севере страны.

В конце июля текущего года по северному региону установлено, что стоимость цемента марки М-400 производства ЗАО "Южный-Кыргызский цемент" составляет от 240-270 сомов, тогда как в южном регионе стоимость варьируется от 285-300 сомов, то есть на 30-40 сомов дороже.

Если учесть тот факт, что производство цемента ЗАО "Южный-Кыргызский цемент" находится в г.Кызыл-Кыя Баткенской области, исходя из экономических соображений, стоимость цемента в южном регионе должна быть меньше, чем в северном, так как расходы на транспортировку по южному региону значительно ниже.

На сегодняшний день стоимость транспортировки цемента до северного региона составляет от 1-1,5 сома за 1 кг, то есть доставка одного мешка цемента составляет 50- 75 сомов.

На основании изложенного ЗАО "Южный-Кыргызский цемент" выдано предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства путем предоставления ранее запрошенной информации.

Борьба с контрафактом. Общественно-политические деятели, государственные служащие, а также руководители крупнейших предприятий государств-членов ЕАЭС провели на этой неделе в Госрезиденции "Ала-Арча" 5-й форум для обсуждения вопросов борьбы с контрафактной продукцией на территории экономического объединения.

Участники Форума отметили, что для защиты рынка ЕАЭС странам-участницам союза необходимо действовать сообща, унифицировав систему по выявлению и пресечению контрафактной продукции.

Рабочий день Премьера. Премьер-министр Сапар Исаков в конце недели совершил поездку по Чуйской области, в ходе которого посетил как промышленные объекты, так и объекты соцкультбыта. В частности посетил завод листового стекла "Интергласс", расположенный в городе Токмоке. С.Исаков отметил, что рад видеть преобразившийся завод.

Официальный представитель завода Леонид Попов рассказал главе Правительства, что в 2000-2002 годах в заводе были проведены ремонтно-восстановительные работы, модернизация основного производства, технического переоснащение предприятия, обновлены основные фонды. Это позволило достигнуть эффективных показателей и вывести производство на высокий уровень качества выпускаемой продукции.

ИАЦ "Кабар"