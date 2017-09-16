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В Олимпийской деревне в Ашхабаде подняли флаг Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366434_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448258-ru.html

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16 сентября 2017, 19:10       Комментарии

Сегодня, 16 сентября, в Олимпийской деревне в Ашхабаде (Турменистан) прошла церемония поднятия государственного флага Кыргызстана. Отметим, в этом городе стартуют Азиатские игры в закрытых помещениях и боевым искусствам.
На церемонии приняли участие вице-премьер министр страны Чолпон Султанбекова, директор Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов, президент Национального олимпийского комитета КР Шаршенбек Абдыкеримов и другие.
Напомним, делегация Кыргызстана вчера прибыла в Ашхабад в составе более 200 человек, среди которых 153 спортсмена, 44 тренера, а также официальные лица, врачи и СМИ.
По словам руководителя делегации КР Канатбека Арпачиева, на соревновния приехали сильнейшие спортсмены и медали ожидаются почти по всем видам спорта в которых будут участвовать кыргызстанцы.
Сегодня стартовали состязания по нескольким видам спорта, и первым в борьбу вступил Ариет Бекишев по джиу-джитсу в весе до 62 кг. В четвертьфинале он одолел представителя Таиланда Нантапонга Вонгкуна.
Теперь он поборется за выход в финал с представителем Афганистана Хуссейном Бахшом Сафари.
Отметим, в рамках Игр-2017 медали разыгрываются по 21 виду спорта, из которых в 17-ти участвуют кыргызстанцы. Церемония открытия состоится завтра, 17 сентября, в котором флаг сборной Кыргызстана понесет Нурбек Кожобеков.

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