В Олимпийской деревне в Ашхабаде подняли флаг Кыргызстана

16 сентября 2017, 19:10 Комментарии

Сегодня, 16 сентября, в Олимпийской деревне в Ашхабаде (Турменистан) прошла церемония поднятия государственного флага Кыргызстана. Отметим, в этом городе стартуют Азиатские игры в закрытых помещениях и боевым искусствам.

На церемонии приняли участие вице-премьер министр страны Чолпон Султанбекова, директор Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов, президент Национального олимпийского комитета КР Шаршенбек Абдыкеримов и другие.

Напомним, делегация Кыргызстана вчера прибыла в Ашхабад в составе более 200 человек, среди которых 153 спортсмена, 44 тренера, а также официальные лица, врачи и СМИ.

По словам руководителя делегации КР Канатбека Арпачиева, на соревновния приехали сильнейшие спортсмены и медали ожидаются почти по всем видам спорта в которых будут участвовать кыргызстанцы.

Сегодня стартовали состязания по нескольким видам спорта, и первым в борьбу вступил Ариет Бекишев по джиу-джитсу в весе до 62 кг. В четвертьфинале он одолел представителя Таиланда Нантапонга Вонгкуна.

Теперь он поборется за выход в финал с представителем Афганистана Хуссейном Бахшом Сафари.

Отметим, в рамках Игр-2017 медали разыгрываются по 21 виду спорта, из которых в 17-ти участвуют кыргызстанцы. Церемония открытия состоится завтра, 17 сентября, в котором флаг сборной Кыргызстана понесет Нурбек Кожобеков.