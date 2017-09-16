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С.Жээнбеков поздравил нарынчан с Днем города - ФОТОРЕПОРТАЖ

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448256-ru.html

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16 сентября 2017, 19:06       Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. Кандидат на пост Президента КР Сооронбай Жээнбеков во время поездки в Нарынскую область в рамках своей агитационной деятельности встретился с жителями города Нарын и поздравил их с Днем города. Он отметил, что у города Нарын есть хорошая возможность стать международным логистическим центром, так как город с 19 века находится на торговом пути, ведущий в Кашкар и Китай. После того, как отремонтировали трассу Бишкек-Нарын-Торугарт в город можно попасть всего лишь за 4 часа езды.
С.Жээнбеков отметил, что у города достаточно потенциала для развития и пожелал ему дальнейшего процветания.
Встреча кандидата в Президенты страны С.Жээнбекова с жителями города Нарын завершилась праздничным концертом.
На фото - моменты встречи с нарынчанами.
<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Адрес: Бишкек, ул. Советская, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> </ul> Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 16.09.2017 г

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