Ботсад Бишкека вновь горит — видео пожара с высоты птичьего полета

16 сентября 2017, 17:58 Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. На территории Ботанического парка имени Э. Гареева вновь случился пожар, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, возгорание произошло в северной части сада, ближе к улице Ахунбаева, в субботу днем. В пожарной службе Бишкека сообщили, что на место в 16.02 выехал один расчет.

В июле и августе этого года на территории сада произошло восемь пожаров, площадь возгорания составляла от 10 до 100 квадратных метров. Причинами во всех случаях были брошенные прохожими окурки сигарет. 13 сентября по итогам расследования серии пожаров директор Ботсада Медет Ахматов был уволен за ненадлежащее исполнение обязанностей.

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