Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Девочка рыдала: доктор, спасите маму! А я уже не мог помочь — хирург из КРДевочка рыдала: доктор, спасите маму! А я уже не мог помочь — хирург из КРС.Жээнбеков: Я не позволю вновь установить авторитарный режимС.Жээнбеков: Я не позволю вновь установить авторитарный режим

Ботсад Бишкека вновь горит — видео пожара с высоты птичьего полета

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448254-ru.html

Похожие новости

Ответ приезжей девушки коренному бишкекчанину

Бишкекчане помогли в озеленении города — как это было

Депутаты БГК А.Кененбаев и Ж.Абиров приняли участие в посадке саженцев в Бишкеке

Алмаз Кененбаев: Вернем Бишкеку статус зеленой столицы

На трассе Бишкек-Ош загорелся бензовоз. Обошлось без человеческих жертв

16 сентября 2017, 17:58       Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. На территории Ботанического парка имени Э. Гареева вновь случился пожар, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, возгорание произошло в северной части сада, ближе к улице Ахунбаева, в субботу днем. В пожарной службе Бишкека сообщили, что на место в 16.02 выехал один расчет.
В июле и августе этого года на территории сада произошло восемь пожаров, площадь возгорания составляла от 10 до 100 квадратных метров. Причинами во всех случаях были брошенные прохожими окурки сигарет. 13 сентября по итогам расследования серии пожаров директор Ботсада Медет Ахматов был уволен за ненадлежащее исполнение обязанностей.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум