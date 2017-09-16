Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Газпром" намерен вложить в энергетику Кыргызстана 100 млрд рублей — Путин"Газпром" намерен вложить в энергетику Кыргызстана 100 млрд рублей — ПутинСотрудники ГКНБ обезвредили террористов - на Иссык-Куле прошли ученияСотрудники ГКНБ обезвредили террористов - на Иссык-Куле прошли учения

Таджикистан и Япония обсудили вопросы сотрудничества

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tadzhikis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448253-ru.html

Похожие новости

Ветеран Ала-Букинского района Гафуржан Ражаббаев: Сооронбай Жээнбеков последовательно решает все наши вопросы!

Ветеран Ала-Букинского района Г.Ражаббаев: СооронбайЖээнбеков последовательно решает все наши вопросы

В Бишкеке обсудили концепцию по укреплению народа и межэтнических отношений в Кыргызстане

Сагынов: вопросы таяния ледников и отработки рудников связаны

В Бишкеке прошли слушания по экологическим и соцвопросам по проекту улучшения системы управления твердыми отходами в Бишкеке

16 сентября 2017, 17:21       Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. Первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Низомиддин Зохиди встретился накануне с послом Японии в РТ Хаджимэ Китаока.
Как сообщает департамент информации МИД Таджикистана, в ходе встречи были рассмотрены вопросы укрепления двусторонних отношений и сотрудничества двух стран в рамках международных организаций, сообщило агентство "Авеста".
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках Диалога "Центральная Азия+Япония", в котором Республика Таджикистан является страной-председателем на период 2017-2018 годы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум