Таджикистан и Япония обсудили вопросы сотрудничества

16 сентября 2017, 17:21 Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. Первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Низомиддин Зохиди встретился накануне с послом Японии в РТ Хаджимэ Китаока.

Как сообщает департамент информации МИД Таджикистана, в ходе встречи были рассмотрены вопросы укрепления двусторонних отношений и сотрудничества двух стран в рамках международных организаций, сообщило агентство "Авеста".

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках Диалога "Центральная Азия+Япония", в котором Республика Таджикистан является страной-председателем на период 2017-2018 годы.