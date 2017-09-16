Главы Казахстана и Узбекистана ознакомились с продукцией казахстанских компаний

16 сентября 2017, 17:23 Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. В рамках государственного визита Глава государства Нурсултан Назарбаев совместно с Шавкатом Мирзиеевым посетил промышленную выставку "Узбекистан - Казахстан: новый этап сотрудничества", где ознакомился с продукцией казахстанских производителей.Об этом сообщает агентство "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На выставке была представлена экспортоориентированная продукция свыше 50-ти крупных казахстанских компаний в военно-технической, авиационной, фармацевтической, текстильной, строительной сферах, а также в отраслях машиностроения, автомобилестроения и IT.

Основная цель выставки - помощь в установлении устойчивых связей между компаниями двух государств и содействие в реализации новых совместных торговых и инвестиционных проектов.