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Ашхабад встречает гостей и участников Азиады - фото

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/ashkhabad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448251-ru.html

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