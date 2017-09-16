Сотрудники ГКНБ обезвредили террористов - на Иссык-Куле прошли учения

16 сентября 2017, 17:14 Комментарии

Бишкек, 16.09.17. /Тумара Туратбекова - Кабар/. В селе Бает Иссык-Кульского района 16 сентября прошли командно-штабные учения "Иссык-Куль Антитеррор-2017". В ходе мероприятия были обработаны взаимодействие по освобождению заложников и обезвреживанию самодельных взрывны устройств на объектах.

Проверена действенность и эффективность, схем информирования и оповещения при возникновении кризисной ситуации, вызванной захватом террористами объектов или заложников. а также практическая отработка вопросов ликвидации последствий террористического акта на объектах.