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Сотрудники ГКНБ обезвредили террористов - на Иссык-Куле прошли учения

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448250-ru.html

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16 сентября 2017, 17:14       Комментарии

Бишкек, 16.09.17. /Тумара Туратбекова - Кабар/. В селе Бает Иссык-Кульского района 16 сентября прошли командно-штабные учения "Иссык-Куль Антитеррор-2017". В ходе мероприятия были обработаны взаимодействие по освобождению заложников и обезвреживанию самодельных взрывны устройств на объектах.
Проверена действенность и эффективность, схем информирования и оповещения при возникновении кризисной ситуации, вызванной захватом террористами объектов или заложников. а также практическая отработка вопросов ликвидации последствий террористического акта на объектах.

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