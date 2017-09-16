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С.Жээнбеков: Я не позволю вновь установить авторитарный режим

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448249-ru.html

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16 сентября 2017, 17:41       Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. "Предстоящие выборы станут испытанием для всех нас, для всего Кыргызстана. Мы готовы провести чистые выборы, готовы ли вы, избиратели? Все ли кандидаты к этому готовы", - задался вопросом кандидат на пост Президента КР Сооронбай Жээнбеков во время встречи с жителями Ат-Башинского района Нарынской области.
Он отметил, что среди 13 претендентов на пост президента есть и олигархи и аферисты. "Конечно, среди них есть и достойные личности. Но у кого из них хватит опыта для управления государством, кто из них чист, честен и прошел до этого долгий путь? Вот в чем вопрос. Меня беспокоят призывы некоторых кандидатов вернуть президентскую форму правления. Кыргызстан прошел этот путь через две революции и изгнание двух президентов. Сейчас Кыргызстан на верном пути. Если я буду избран президентом, то еще более укреплю парламентскую власть! Не позволю вновь установиться авторитарному режиму!", - заявил С.Жээнбеков.
Он призвал избирателей не верить пустым обещаниям, не продавать свои голоса и прежде чем голосовать, подумать, выполнял ли тот или иной кандидат свои обещания до этого? "Обещаний будет много. То, что они сейчас обещают, я уже выполнил без лишнего пиара и популизма. Когда я вижу, как некоторые популисты и артисты политики из маленького дела раздувают огромный пиар, то думаю, что иногда оказывается надо и похвалиться. Но это, к сожалению, не в моих правилах", - сказал кандидат.
Он отметил, что среди всех тех, кто хочет стать президентом, только у него есть опыт работы начиная с села, области, хозяйства, с самых нижних ступеней управления. "Я работал учителем, зоотехником, руководителем совхоза, затем в районе, потом был депутатом Жогорку Кенеша трех созывов, министром сельского хозяйства, губернатором, дошел до поста премьер-министра", - напомнил С.Жээнбеков избирателям.
Он добавил, что полтора года на посту премьер-министра дали ему бесценный опыт, так как он объездил все уголки Кыргызстана и знает обо всех проблемах не понаслышке, а сам лично, и готов их решать.
На встрече в Ат-Башинском районе принимали участие около 5 тыс. человек. Пришедшие на встречу избиратели выразили безоговорочную поддержку кандидату в Президенты КР С.Жээнбекову.
<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул. Советская, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. </li> <li> Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 16.09.2017 г. </li> </ul>

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