"Газпром" намерен вложить в энергетику Кыргызстана 100 млрд рублей — Путин

16 сентября 2017, 17:23 Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. Транснациональная корпорация "Газпром" намерена в ближайшие годы вложить в энергетику Кыргызстана до 100 миллиардов рублей, сказал президент России Владимир Путин.

В Сочи российский лидер дал интервью журналистке из КР Сыягуль Караман. Путин поделился мнением о кыргызско-российских отношениях, а также о работе Алмазбека Атамбаева.

"У "Газпрома" большие планы по развитию энергетики. Думаю, в ближайшие годы, если мы будем осуществлять то, о чем договаривались с президентом Кыргызстана, сможем довести газификацию страны до 60 процентов", - сказал глава РФ.

29 августа в Бишкеке глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что корпорация выполнит обязательства по газификации республики в назначенный срок - до 2030 года. По его словам, сегодня уровень газификации составляет 27 процентов.

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