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Бабанов — о поддержке Мадумарова: Сегодняшний день останется в истории Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/babano...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448247-ru.html

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16 сентября 2017, 17:06       Комментарии

Сегодняшняя поездка в Узген останется в истории. Об этом на встрече с местными жителями заявил кандидат в президенты Омурбек Бабанов.
По его словам, Адахан Мадумаров – опытный политик, который всегда говорит острую правду.
"Если я начал свою политическую деятельность в 2005 году, то Адахан Кимсанбаевич с 90-х находится на этом поприще. Он узнал, что я еду в Узген, и решил поддержать меня и встретил меня как дорогого гостя. Этот день останется в истории Кыргызстана", – сказал кандидат в президенты.
На встрече Бабанов рассказал о своей программе "Путь вперед" и пообещал в первую очередь искоренить коррупцию.
Напомним, сегодня, 16 сентября, на встречу с жителями Узгена кандидат в президенты Омурбека Бабанова приехал его оппонент Адахан Мадумаров. По его словам, он приехал на свою историческую родину, узнав, что здесь с узгенцами встречается Омурбек Бабанов.

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