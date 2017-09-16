Бабанов — о поддержке Мадумарова: Сегодняшний день останется в истории Кыргызстана

16 сентября 2017, 17:06 Комментарии

Сегодняшняя поездка в Узген останется в истории. Об этом на встрече с местными жителями заявил кандидат в президенты Омурбек Бабанов.

По его словам, Адахан Мадумаров – опытный политик, который всегда говорит острую правду.

"Если я начал свою политическую деятельность в 2005 году, то Адахан Кимсанбаевич с 90-х находится на этом поприще. Он узнал, что я еду в Узген, и решил поддержать меня и встретил меня как дорогого гостя. Этот день останется в истории Кыргызстана", – сказал кандидат в президенты.

На встрече Бабанов рассказал о своей программе "Путь вперед" и пообещал в первую очередь искоренить коррупцию.

Напомним, сегодня, 16 сентября, на встречу с жителями Узгена кандидат в президенты Омурбека Бабанова приехал его оппонент Адахан Мадумаров. По его словам, он приехал на свою историческую родину, узнав, что здесь с узгенцами встречается Омурбек Бабанов.