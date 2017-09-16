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Пострадавшим от землетрясения жителям Сузакского района выдадут льготный ипотечный кредит под 7%

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/postradav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448246-ru.html

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16 сентября 2017, 17:10       Комментарии

Ош, 16.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Четверым пострадавшим от землетрясения жителям Сузакского района выдадут льготный ипотечный кредит по 7% сроком на 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Джалал-Абадской области.
По данным ведомства, 14 сентября четверым жителям села Кызыл-Туу Сузакского района пострадавшим от землетрясения были выданы сертификаты на получение льготного ипотечного кредита под 7% на сумму по 300 тыс. сомов сроком на 7 лет. На церемонии вручения сертификата приняли участие директор регионального филиала "Айыл Банк" Илимбек Бектеналиев, который пообещал выделить такие же льготные ипотечные кредиты и другим пострадавшим от землетрясения.
"В настоящее время на участке Талаа-Булак для 302 семей были выделены участки для строительства новых жилых домов. На данные участки были переселены жители пострадавшие от землетрясения села Кызыл-Туу и жители жившие вблизи опасных очагов катаклизма. В общей сложности для жителей было выделено 35 гектаров земли" - сказано в сообщении.

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