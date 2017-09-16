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В Ленинском районе столицы под открытым небом зазвучала симфония и эстрада

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366427_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448245-ru.html

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16 сентября 2017, 16:45       Комментарии

15 сентября у здания Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова состоялся первый музыкальный вечер на территории Ленинского района.
Культурные мероприятия под открытом небом для бишкекчан будут проводиться в течении месяца. На этих мероприятиях будут выступать с концертной программой симфонический оркестр национальной филармонии имени Т. Сатылганова и звезды кыргызской эстрады.
Мэрия Бишкека приглашает всех желающих посетить музыкальные вечера. При себе необходимо иметь хорошее настроение, чтобы получить заряд положительных эмоций на предстоящие выходные.
Напомним, что музыкальные вечера в Октябрьском районе проходили с 18 августа по 8 сентября 2017 года. Для горожан были подготовлены еженедельные концерты на открытом воздухе.

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