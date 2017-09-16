В Ленинском районе столицы под открытым небом зазвучала симфония и эстрада

16 сентября 2017, 16:45 Комментарии

15 сентября у здания Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова состоялся первый музыкальный вечер на территории Ленинского района.

Культурные мероприятия под открытом небом для бишкекчан будут проводиться в течении месяца. На этих мероприятиях будут выступать с концертной программой симфонический оркестр национальной филармонии имени Т. Сатылганова и звезды кыргызской эстрады.

Мэрия Бишкека приглашает всех желающих посетить музыкальные вечера. При себе необходимо иметь хорошее настроение, чтобы получить заряд положительных эмоций на предстоящие выходные.

Напомним, что музыкальные вечера в Октябрьском районе проходили с 18 августа по 8 сентября 2017 года. Для горожан были подготовлены еженедельные концерты на открытом воздухе.