Адахан Мадумаров: Я приехал в Узген поддержать Омурбека Бабанова

16 сентября 2017, 16:42 Комментарии

Сегодня, 16 сентября, на встрече с жителями Узгена поддержать кандидата в президенты Омурбека Бабанова приехал еще один претендент на пост президента Адахан Мадумаров.

По его словам, он приехал на свою историческую родину, узнав, что с узгенцами встречается Омурбек Бабанов.

"Мы должны выбрать достойного президента. Если вы, народ, считаете Бабанова достойным, отдайте голоса за него, если считаете достойным другого кандидата — проголосуйте за другого. Выбирайте достойного, за того, кто поднимет страну. Я хочу объединить достойных кандидатов, которые смогут поднять страну. Почему я не поддерживаю Сооронбая Жээенбекова? Он долгие годы был губернатором тут, в Ошской области. И что он изменил? Вы сами знаете. Он говорит, что изменит политику, однако сегодня они превратили правительство в Дом пионеров. Жээнбеков сделал премьером молодого, с целью управлять им, как ему вздумается", – сказал А.Мадумаров и призвал Темира Сариева объединиться с ним и О.Бабановым и единой силой идти на выборы.