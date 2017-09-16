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Группа боевиков ИГ сдалась сирийской армии в Дейр-эз-ЗореГруппа боевиков ИГ сдалась сирийской армии в Дейр-эз-Зоре

Адахан Мадумаров: Я приехал в Узген поддержать Омурбека Бабанова

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/adahan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448244-ru.html

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16 сентября 2017, 16:42       Комментарии

Сегодня, 16 сентября, на встрече с жителями Узгена поддержать кандидата в президенты Омурбека Бабанова приехал еще один претендент на пост президента Адахан Мадумаров.
По его словам, он приехал на свою историческую родину, узнав, что с узгенцами встречается Омурбек Бабанов.
"Мы должны выбрать достойного президента. Если вы, народ, считаете Бабанова достойным, отдайте голоса за него, если считаете достойным другого кандидата — проголосуйте за другого. Выбирайте достойного, за того, кто поднимет страну. Я хочу объединить достойных кандидатов, которые смогут поднять страну. Почему я не поддерживаю Сооронбая Жээенбекова? Он долгие годы был губернатором тут, в Ошской области. И что он изменил? Вы сами знаете. Он говорит, что изменит политику, однако сегодня они превратили правительство в Дом пионеров. Жээнбеков сделал премьером молодого, с целью управлять им, как ему вздумается", – сказал А.Мадумаров и призвал Темира Сариева объединиться с ним и О.Бабановым и единой силой идти на выборы.

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