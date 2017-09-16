Канадские дипломаты пострадали от "акустических атак" на Кубе

16 сентября 2017, 16:18 Комментарии

На Кубе из-за непонятного воздействия пострадали по меньшей мере пять семей канадских дипломатов. Об этом со ссылкой на источник сообщает CBC News.

Подвергшиеся "акустическим атакам" канадцы столкнулись с такими проблемами, как ухудшение слуха, головокружение и головные боли. Однако собеседник издания отметил, что все пострадавшие оправились от этих симптомов.

CBC News указывает, что сотрудники посольств Канады и США в Гаване с конца 2016 года начали осознавать, что в их домах происходит нечто странное - в жилище они чувствовали себя неестественно, некоторые слышали непонятные звуки и ощущали телом вибрации. Другие жертвы "акустических атак" сообщали, что замечали, как необъяснимое воздействие прекращается, когда они покидают свои дома, и возобновляется с возвращением.

По информации Госдепартамента США, части американских дипломатов и членов их семей, пострадавших от непонятных звуков (всего таковых, согласно актуальным данным, 21), поставлен диагноз "легкие травматические поражения головного мозга". Объяснения происходящему не нашлось даже после того, как на Кубу были отправлены сотрудники ФБР и канадские полицейские, утверждает источник CBC News. Также у следователей нет ни одного подозреваемого.

О неких инцидентах на Кубе, в результате которых пострадали сотрудники Госдепа и их родственники, стало известно в августе. Вашингтон в связи с этим напомнил Гаване о международных обязательствах по защите дипломатов, однако кубинские власти отрицают причастность к происходящему.