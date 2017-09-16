Ответ приезжей девушки коренному бишкекчанину

16 сентября 2017, 16:26 Комментарии

Когда я впервые приехала в Бишкек, он показался мне огромным и неприступным. Было это летом 2006 года.

Столицу я осваивала очень медленно. Естественно, первым делом мне показали площадь Ала-Тоо, которую тогда украшали только здания Государственного исторического музея и Агропрома. Второй важной достопримечательностью, которую обязательно демонстрировали приезжим, был ЦУМ "Айчурек". Сегодня его "авторитет" уже не тот, а 10 лет назад круче этого торгового центра в столице вообще ничего не было.

Третьим в списке стоял проспект Эркиндик (для городских - Дзержинка). Наверное, это единственное место, которое не изменилось за прошедшие годы. Там всегда много молодежи, неспешно прогуливающихся пар, мамочек с колясками, бабушек и дедушек. Потрясающе уютный, тенистый и красивый бульвар.

Следующим пунктом "посвящения в городских" было свидание у главных курантов страны - "саат жакта". Слезы, радость, муки ожидания... Чего только не повидала эта башня с часами!

Примерно через полгода проживания в столице начиналось ее самостоятельное открытие: села не на ту маршрутку - уехала непонятно куда; заблудилась между 8-м и 10-м микрорайонами; "Эже, извините, а что едет до площади?" (потому что единственное место, которое всегда безошибочно узнаешь, это Ала-Тоо); перепутала Ошский рынок с "Дордоем"...

Через год я уже свысока зыркала на других приезжих: "Пф-ф, ты не знаешь, как проехать к курантам? Колхозник!".

Пересчитывая проблемы "не городских", можно загнуть все пальцы на своих руках и на руках еще нескольких человек, - их очень много! От элементарного незнания русского языка, который в столице гораздо нужнее, чем в регионах, до бесконечных шишек, набитых в поисках подработки. В конце концов ты просто начинаешь говорить: "Да, я умею. И это тоже умею", уповая на счастливый случай - авось повезет.

И упаси тебя Бог от нежных чувств к городскому/городской! Мысли о твоей собственной "недостойности" будут слишком навязчивыми.

Так проходит год, второй... Постепенно ты начинаешь понимать, что город, казавшийся сначала чужим и холодным, начинает тебе улыбаться.

Когда среди твоих друзей появляется первый городской, удивляешься: "Опаньки, а они-то нормальные!". Когда второй коренной бишкекчанин - не такой уж и близкий приятель - вдруг спасает тебя от мрачных чувств, просто поддержав добрыми словами в момент сердечных страданий, приходишь к новому открытию: "Ого, они и сострадать умеют!".

Наконец приходит понимание, что ты уже совсем не чужой в этом городе. Что Бишкек - уютный, теплый, маленький и родной.

А теперь я хочу ответить предметно по каждому тезису Бакыта Толканова.

1. Миф о востребованности горожан у работодателей Миф вполне актуальный для всех, независимо от места рождения. Но если ты приехал с периферии, будь готов к тому, что перед твоим носом захлопнется не один десяток дверей.

2. Полезных связей у сельских жителей гораздо больше, чем у городских Странно, но мне и в голову не приходило искать таковые. Самые крутые связи у меня в общежитии вуза (меня очень хорошо знает комендант), в сельском магазине (волею судьбы, я единственная тетя, которую постоянно "разводит" на сладости двухлетний ребенок) и в службе такси (там работает мой отец).

3. Городские якобы любят выпить Я придерживаюсь сухого закона. Тут без комментариев.

4. Городские должны хорошо знать столицу Каждый узнает город поэтапно, в зависимости от степени своего топографического кретинизма и способности запомнить тот или иной адрес.

5. Коренные бишкекчане - это бесплатные гиды для приезжих Мы сами любим знакомить со столицей тех, кто приехал сюда впервые. Начинаем, конечно, с площади Ала-Тоо...

6. "Увидев барана, ты, наверное, в обморок упадешь?" - о троллинге Это уже дело чести, я считаю. По-моему, каждый мужчина-кыргызстанец должен уметь разделывать барашка, раскладывать устуканы по статусу и есть бешбармак сутками.

7. Проблемы в личной жизни Личное не трогаем. Этому надо посвящать отдельный текст под названием "Бишкектеги сүйүүлөр" (любовь в Бишкеке).

8. У городских трудности с кыргызским языком У не городских - трудности с русским. С английским. Вообще с любым языком, кроме кыргызского. Хотя бывают, конечно, исключения. Например, будущий режиссер Руслан Акун приехал в Бишкек уже с идеальным английским.

9. Сорить - не сорить Здесь я абсолютно согласна с Толкановым: это вопрос воспитания и культуры, который никак не зависит от места рождения.

Помните, что город - это прежде всего люди, а люди в Бишкеке замечательные! И все наши перепалки на тему "свой - чужой" надо воспринимать с юмором.

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