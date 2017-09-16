Исаков: Отрадно, что в КР есть такие предприятия, как стекольный завод "Интергласс"

16 сентября 2017, 15:44 Комментарии

Бишкек, 16 сентября /Салтанат Абдраева – Кабар/. Премьер-министр Сапар Исаков сегодня в рамках своего рабочего визита по Чуйской области посетил завод листового стекла "Интергласс", расположенный в городе Токмоке.

Исаков отметил, что рад видеть, преобразившийся завод.

"Когда я был здесь в последний раз, здесь была совсем другая картина. Очень радует, что у нас в стране есть такие предприятия", - сказал глава кабмина.

Официальный представитель завода Леонид Попов рассказал, что в 2000-2002 годах в заводе были проведены ремонтно-восстановительные работы, модернизация основного производства, технического переоснащение предприятия, обновлены основные фонды. Это позволило достигнуть эффективных показателей и вывести производство на высокий уровень качества выпускаемой продукции.

"На данный момент наша основная задача обеспечение листовым стеклом стран Центральной Азии, продолжается расширение рынка сбыта продукции с выходом на другие страны азиатского континента. Наш завод выпускает стекла, качество которых отвечает мировым стандартам", - сказал Попов.

В стекольном заводе "Интергласс" рассказали, что они готовы выпускать бронированные стекла.

"Мы получили лицензию на производство бронированного стекла. В нашей республике это было очень полезно. Все финансовые учреждения, дежурные части, заправочные станции могли бы пользоваться. Все зависит от спроса. Мы даже сегодня можем начать выпускать бронированные стекла, если будет заказ", - добавил Попов.

По его словам, за рубежом в основном заказывают ламинированное стекло. Зеркальный цех завода также работает на полную мощность.

Попов рассказал, что в заводе в общем трудится более 3 тыс человек.