Бишкекчане помогли в озеленении города — как это было

16 сентября 2017, 15:44 Комментарии

БИШКЕК, 16 сен - Sputnik. Сотрудники мэрии Бишкека вместе с горожанами высадили саженцы крупномерных деревьев с закрытой корневой системой, сообщила пресс-служба муниципалитета.

© пресс-служба мэрии города Бишкек Сотрудники мэрии Бишкека вместе с горожанами высадили саженцы крупномерных деревьев с закрытой корневой системой Мероприятие проходило на улице Токомбаева, от 12-го микрорайона до улицы Шабдан Баатыра, где было посажено 80 деревьев. Также горожане приняли участие в посадке деревьев на улице Медерова - от Панфилова до Токтоналиева. Там высадили 60 каштанов и кленов.

Согласно плану МП "Зеленстрой", на этих участках посадят еще около 800 лип, кленов и порядка 300 кустов гортензии.

Массовые посадки крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой проводятся в Кыргызстане впервые. Работы по озеленению столицы продолжатся до середины октября. В дальнейшем планируется посадка на улицах Киевской (149 саженцев древесных и кустарниковых пород), Панфилова (80 каштанов и дубов) и Логвиненко (68 лип).

Всего в Бишкеке будет высажено 3 855 саженцев.

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