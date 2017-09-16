До конца года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достигнет более 2 млрд. долларов - министр Женис Касымбек

16 сентября 2017, 15:14 Комментарии

Ташкент, 16.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. За полгода товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном вырос более чем на 35%, а до конца года мы ожидаем, что он достигнет отметки более 2 млрд. долларов, сообщил накануне министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек во вовремя открытия казахстанской Национальной промышленной выставки в Ташкенте.

По его словам, Узбекистан и Казахстан находятся между двумя глобальными рынками Китая и Европы. "Наше географическое положение предполагает, что мы должны стать большими транзитерами и зарабатывать деньги на этих услугах", подчеркнул министр.

По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Нодира Отажонова, данная выставка наглядное подтверждение огромного взаимного интереса и обоюдного стремления развивать торгово-экономические и инвестиционные связи между двумя государствами, учитывая обоюдную цель довести товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном до 5 млрд. долларов в ближайшие годы.

В данной выставке 50 компаний Казахстана демонстрируют продукцию военно-технической, автомобилестроительной, авиационной, фармацевтической, текстильной, строительной и транспортной отраслей.

Выставка продлится до 17 сентября.