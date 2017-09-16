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До конца года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достигнет более 2 млрд. долларов - министр Женис Касымбек

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/do-kontca...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448238-ru.html

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16 сентября 2017, 15:14       Комментарии

Ташкент, 16.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. За полгода товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном вырос более чем на 35%, а до конца года мы ожидаем, что он достигнет отметки более 2 млрд. долларов, сообщил накануне министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек во вовремя открытия казахстанской Национальной промышленной выставки в Ташкенте.
По его словам, Узбекистан и Казахстан находятся между двумя глобальными рынками Китая и Европы. "Наше географическое положение предполагает, что мы должны стать большими транзитерами и зарабатывать деньги на этих услугах", подчеркнул министр.
По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Нодира Отажонова, данная выставка наглядное подтверждение огромного взаимного интереса и обоюдного стремления развивать торгово-экономические и инвестиционные связи между двумя государствами, учитывая обоюдную цель довести товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном до 5 млрд. долларов в ближайшие годы.
В данной выставке 50 компаний Казахстана демонстрируют продукцию военно-технической, автомобилестроительной, авиационной, фармацевтической, текстильной, строительной и транспортной отраслей.
Выставка продлится до 17 сентября.

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