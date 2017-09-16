Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

До конца года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достигнет более 2 млрд. долларов - министр Женис КасымбекДо конца года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достигнет более 2 млрд. долларов - министр Женис КасымбекДепутаты БГК А.Кененбаев и Ж.Абиров приняли участие в посадке саженцев в БишкекеДепутаты БГК А.Кененбаев и Ж.Абиров приняли участие в посадке саженцев в Бишкеке

18-летнего парня обвинили в попытке изнасилования 1,5 годовалой девочки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366429_18...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448237-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанца обвинили в лжепредпринимательстве и уклонении от уплаты налогов на 8 млн сомов

Милиция разыскивает без вести пропавшего 18-летнего парня

За попытки применения административного ресурса наказание будет жестким – Зилалиев

В СИЗО № 1 посадили пенсионера, подозреваемого в изнасиловании девочки

Депутата Матраимова обвинили в задержке рейса из Бишкека в Ош

16 сентября 2017, 15:08       Комментарии

В Бишкеке 18-летний парень пытался изнасиловать полуторогодовалую девочку. С таким заявлением родители обратились в правоохранительные органы.
В УПМ "ВБ" рассказали, что вчера, 16 сентября, во время патрулирования поступило сообщение о том, что во дворе одного из частных домов в районе на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Орозбекова парень пытался изнасиловать малолетнюю девочку.
"Сообщение об инциденте поступило вчера. Его сразу же задержали и передали ГУВД. Следствие ведет Свердловское РОВД", - сообщили в патрульной милиции.
Подробности дела станут известны после завершения проверки.
.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум