18-летнего парня обвинили в попытке изнасилования 1,5 годовалой девочки

16 сентября 2017, 15:08 Комментарии

В Бишкеке 18-летний парень пытался изнасиловать полуторогодовалую девочку. С таким заявлением родители обратились в правоохранительные органы.

В УПМ "ВБ" рассказали, что вчера, 16 сентября, во время патрулирования поступило сообщение о том, что во дворе одного из частных домов в районе на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Орозбекова парень пытался изнасиловать малолетнюю девочку.

"Сообщение об инциденте поступило вчера. Его сразу же задержали и передали ГУВД. Следствие ведет Свердловское РОВД", - сообщили в патрульной милиции.

Подробности дела станут известны после завершения проверки.

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