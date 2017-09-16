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Президент Эквадора узнал о скрытой камере в своем кабинете и разъярился

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366413_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448236-ru.html

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16 сентября 2017, 15:15       Комментарии

Президенту Эквадора Ленину Морено стало известно, что в его рабочем кабинете установлена видеокамера, работавшая около восьми лет. Об этом он написал в Twitter.
"Я в шоке и в ярости! Скрытая камера в моем кабинете, которой управляют дистанционно. Это - преступление против частной жизни", - написал Морено.
Он отметил, что камера была установлена его предшественником Рафаэлем Корреа, который занимал пост с 2007 по 2017 годы.
Морено также написал, что Корреа может получать изображения с камеры на свой телефон. Прокуратуре поручено начать расследование по факту находки.
Морено вступил в должность главы государства 24 мая 2017 года. В результате ранения, полученного при нападении грабителей в 1998 году, у президента Эквадора парализована нижняя часть тела. Он передвигается на инвалидном кресле. С 2013 года он занимает должность спецпосланника Генерального секретаря ООН по вопросам инвалидности и доступности. За деятельность по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями был номинирован на получение Нобелевской премии мира в 2012 году.

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