Президент Эквадора узнал о скрытой камере в своем кабинете и разъярился

16 сентября 2017, 15:15 Комментарии

Президенту Эквадора Ленину Морено стало известно, что в его рабочем кабинете установлена видеокамера, работавшая около восьми лет. Об этом он написал в Twitter.

"Я в шоке и в ярости! Скрытая камера в моем кабинете, которой управляют дистанционно. Это - преступление против частной жизни", - написал Морено.

Он отметил, что камера была установлена его предшественником Рафаэлем Корреа, который занимал пост с 2007 по 2017 годы.

Морено также написал, что Корреа может получать изображения с камеры на свой телефон. Прокуратуре поручено начать расследование по факту находки.

Морено вступил в должность главы государства 24 мая 2017 года. В результате ранения, полученного при нападении грабителей в 1998 году, у президента Эквадора парализована нижняя часть тела. Он передвигается на инвалидном кресле. С 2013 года он занимает должность спецпосланника Генерального секретаря ООН по вопросам инвалидности и доступности. За деятельность по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями был номинирован на получение Нобелевской премии мира в 2012 году.