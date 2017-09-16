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Целый месяц в Ленинском районе будут проходить традиционные музыкальные вечера под открытым небом

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/tcelyi-me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448235-ru.html

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Вечер поэзии в бишкекской подземке — приходите читать любимые стихи

16 сентября 2017, 14:41       Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. У здания Кыргызской национальной филармонии им.Сатылганова состоялся первый музыкальный вечер на территории Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
На культурном мероприятии приняли участие вице-мэр г.Бишкек Геннадий Милицкий, заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Валентина Лисниченко, глава Ленинского района Нурдин Тынаев, гости и жители столицы.
Музыкальные вечера под открытом небом для бишкекчан будут проводиться в течении месяца. На этих мероприятиях будут выступать с концертной программой симфонический оркестр национальной филармонии имени Т. Сатылганова и звезды кыргызской эстрады.
Ранее в парке Победы имени Даира Асанова состоялся заключительный вечер музыки под открытым небом на территории Октябрьского района. Тогда глава муниципальной администрации Октябрьского района Ринат Айтымбетов торжественно передал эстафету и символ музыкальных вечеров - скрипичный ключ главе Ленинского района Нурдину Тынаеву.
"Уважаемые горожане и гости столицы! Мэрия Бишкека приглашает всех желающих посетить музыкальные вечера. При себе необходимо иметь хорошее настроение, чтобы получить заряд положительных эмоций на предстоящие выходные", призывает мэри я Бишкека.
Напомним, что музыкальные вечера в Октябрьском районе проходили с 18 августа по 8 сентября 2017 года. Для горожан были подготовлены еженедельные концерты на открытом воздухе. Музыкальные вечера проводились совместно с Управлением культуры и туризма мэрии города Бишкек, медиагруппы "Европа" в лице Болекбаевой Ажары и звезд кыргызской эстрады.

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