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Алмаз Кененбаев: Вернем Бишкеку статус зеленой столицы

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/almaz-ken...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448234-ru.html

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16 сентября 2017, 15:01       Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. Депутаты фракции СДПК Бишкекского городского кенеша Алмаз Кененбаев и Жаныбек Абиров приняли участие в экологической акции по посадке саженцев в Бишкеке.
Мероприятие по посадке крупномерных саженцев с закрытой корневой системой состоялось по ул.Токомбаева от 12 микрорайона до ул.Шабдан Баатыра. Также запланирована посадка по ул.Медерова от Панфилова до Токтоналиева.
Как отметил депутат БГК Алмаз Кененбаев, массовые посадки именно крупномерных саженцев лиственных пород осуществляются впервые в Кыргызстане.
"Как вы знаете, в последние годы в городе проводится масштабная работа по благоустройству Бишкека. Ремонтируются центральные улицы, тротуары, также городские службы приводят в порядок микрорайонные дороги, которые прежде оставались без внимания. Продолжением этой большой работы является комплексное озеленение города. Вот и сегодня, как и было обещано городскими властями, мы присутствуем на массовой посадке 80 крупномерных деревьев. Такого рода посадки проводятся впервые, поскольку эти саженцы выращивались в специальных питомниках более 5-6 лет", - сказал А.Кененбаев.
Он добавил, что сегодняшняя акция это лишь первый этап озеленения ул.Токомбаевой. Всего запланирована аллейная посадка 600 крупномерных деревьев и 300 кустарников.
"Такие акции очень важны: необходимо переходить от слов к делу. Это наша ответственность перед будущими поколениями", - подчеркнул А.Кененбаев.
Как отметила Главный агроном Бишкека Эльнура Жолдошева, в работах по двум улицам было задействовано 58 рабочих, спецтехника и необходимый инвентарь.
"Работы по озеленению крупномерных саженцев будут продолжаться поэтапно до середины октября. В целом по городу Бишкек будет посажено 3 тыс. 855 штук саженцев лиственных пород", - заключила Э.Жолдошева.

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