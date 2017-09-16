На трассе Бишкек-Ош загорелся бензовоз. Обошлось без человеческих жертв

16 сентября 2017, 14:49 Комментарии

Сегодня, 16 августа, на трассе Бишкек-Ош загорелся бензовоз. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе МСЧ.

Сегодня, примерно, в 10.00 в Кеминском районе 100-м километре трассы Бишкек-Ош загорелся небольшой бензовоз. По данным МЧС, пострадавших нет.

"Машина принадлежала частной компании, у которой была своя техника для тушения. Но позже, примерно в 11.29 они обратились в пожарную службу за дополнительно техникой. И таким образом, к тушению пожара были привлечены три пожарных расчета - два от самой компании и один от МЧС. По нашим данным, жертв нет. Информации о локализации пожара пока не поступало", - отметили в ведомстве.

На трассе больших скоплений машин нет, но движение на участке пожара замедленное.