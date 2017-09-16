"Эксперт Online": Бабанов Москву устраивает

16 сентября 2017, 14:25 Комментарии

Российский общенациональный ресурс "Эксперт Online" отмечает: кандидатура Омурбека Бабанова вполне устраивает Москву. Его программа и политические взгляды, уверены аналитики, не приведут Кыргызстан ни к майдану, ни к эмирату, ни к переориентации на другие страны. Эксперты издания подробно проанализировали предвыборную ситуацию в Кыргызстане, объективно оценив программу одного из двух основных кандидатов на пост президента страны.

Ниже K-News приводит текст статьи, опубликованной в «Эксперт Online».

Россию устроит Кыргызстан, без сомнения, самая демократическая страна в Средней Азии. В отличие от других стран региона, там проходят конкурентные выборы. 15 октября население будет избирать нового президента страны, (а если нынешний – Алмазбек Атамбаев – сдержит слово и после ухода "заберет" с собой всю управленческую команду, то и новую власть).

Основных кандидата два: премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и представитель оппозиции, лидер парламентской фракции "Республика – Ата-Журт" Омурбек Бабанов.

Долгое время фаворитом из двух считался все-таки премьер (административный ресурс еще никто не отменял), однако в последнее время предпочтения населения начали меняться. На первое место по рейтингу выходит Бабанов, и это настолько нервирует нынешнюю власть, что президент Атамбаев решил совершить срочный визит в Россию. О целях визита можно только догадываться, однако если он просил Москву как-то выступить против Бабанова, то возникает вопрос – зачем Москве это надо? Кремль сейчас не выбирает между двумя удобными ему кандидатами, ставя по сути на обоих. При этом Бабанов Москву устраивает.

И дело тут даже не в том, что он тоже бывал в российских коридорах власти, давал гарантии, обещал всегда быть вместе и идти рука об руку по светлому пути евразийской интеграции, приводит в пример Путина как эффективного менеджера, ставит в пример российский суверенитет. Помимо переориентации на Запад, для российских интересов в регионе есть и другие, более серьезные угрозы – исламский радикализм, который берет корни в низком уровне социально-экономического развития стран. Бороться с его предпосылками нужно экономическими реформами, прежде всего либеральными – и далеко не всегда они должны приводить к майдану. Если Россия их поддерживает словом и рублем, то они могут привести не только к увеличению благосостояния и укреплению стабильности самого государства, но и к выгодам для страны-донора.

Пробьем десятку Такие реформы и обещает Бабанов в своей программе. "В советский период у каждой семьи "было образование, медицина, 100% трудоустройство, но не было машин. Сейчас у каждого кыргызстанца есть машина, но нет ни образования, ни здоровья, ни хозяйства", — поясняет Бабанов. И в стране, где 52% населения называют важнейшей проблемой безработицу, а 40% — коррупцию, люди действительно прежде всего хотят услышать о том, куда и как он собирается поднимать экономику.

Кандидат обещает поднимать высоко. По его словам, ВВП страны каждый год должен расти на 12% и удвоиться к 2023 году. Россия только за – Кремлю нужно показать всем сомневающимся, что вступление в Евразийский союз гарантирует экономический рост и благосостояние, а также показать самим киргизам, что отказ от контрабандной торговли с Китаем (сделанный ради вступления) окупится сторицей. Проблема только в том, что за последние 10 лет пиковый рост был 10,9%, и еще два раза пробивал потолок в 8%, а в течение остальных семи лет не превышал 6%. Как достигнуть 12%?

Омурбек Бабанов предлагает сделать упор на ряде инструментов, включая высокотехнологичное сельское хозяйство, укрепление экспортоориентированной экономики, использование инфраструктурных преимуществ (т.е. дороги из Китая), а также налоговую реформу. Если он действительно выполнит свое обещание ввести низкие проценты на кредиты в национальной валюте (6% вместо нынешних в среднем 15-25%), избавит от налогов новые производства, куда инвестируют более 1 миллиона долларов, а для остальных введет единый налог для бизнеса, то это действительно может придать стимул роста экономике. Пусть даже и не до 12%, но даже 10% для Киргизии будет очень хорошо (особенно по сравнению с 3,8% в 2016 году и 3,9% в 2015).

Куда ехать? Отдельно стоит выделить один из предложенных Бабановым инструментов роста – туризм. На сегодняшний день туристический сектор в мире действительно приносит огромные деньги – почти 10% мирового ВВП. В прекрасной горной Киргизии на долю туризма приходится лишь 5% ВВП. Бабанов хочет привлекать в страну до 2 миллионов туристов в год, которые должны будут приносить Кыргызстану 2,4 миллиарда долларов (из расчета того, что в среднем турист по миру оставляет в стране пребывания 1-1,5 тысячи долларов).

В 2016 году Кыргызстан посетило чуть больше 1,2 миллиона туристов, и они оставили в его экономике всего лишь 0,4 миллиарда долларов. Возможно, потому, что большая часть из них приехала не из Европы и Восточной Азии, а из соседнего Казахстана, а также из России. Опять же – зажиточные российские туристы с удовольствием бы приезжали в Кыргызстан, однако для их привлечения нужны не только красоты Иссык-куля и потенциал горных курортов. Нужно придумывать какие-то инструменты для того, чтобы они (а также восточноазиатские и европейские туристы) выбирали Кыргызстан.

В своей программе Бабанов приводит лишь один инструмент для привлечения состоятельных туристов – отмена виз (обещает сделать безвизовый режим для 80 стран). Председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов, правда, предлагает еще один – легализацию марихуаны – однако очевидно, что нужны какие-то другие способы. Возможно, те же самые, что необходимы для улучшения инвестиционного климата -– безопасность, инвестиционная привлекательность, инфраструктура. Ну и, естественно, борьба с коррупцией.

Отвечаешь? "Государственное управление будет чистым от коррупции, открытым, подотчетным обществу и эффективным уже спустя год после моего назначения президентом", — обещает Бабанов. Кремль только за – снижение уровня коррупции (а также ее восприятия в обществе) приведет к экономическому росту, повысит легитимность власти, позволит эффективно бороться с потоком контрабанды из Китая и наркотрафика из Афганистана, срежет все основания для майдана.

Полностью ликвидировать коррупцию вряд ли возможно, но опыт успешного снижения ее уровня имеет множество государств, опыт которых ничто не мешает повторить в Кыргызстане. Ничто, кроме отсутствия политической воли и инструментов для ее имплементации, как считает кандидат в президенты.

Прекрасно понимая, в какой стране и каком регионе он живет, Омурбек Бабанов делает упор на роли личности в истории, давая понять, что готов взять личную ответственность за успех реформ и (судя по примерам, которые он приводит – Пак Чон Хи, Ли Кван Ю, Нурсултан Назарбаев) проводить их авторитарными методами. Опять же, история показывает, что в азиатских странах именно такие методы являются наиболее успешными, приводя к экономическим успехам, на основе которых уже строится нормальное демократическое общество и средний класс. Бабанов обещает выстроить вертикаль власти – в частности, ввести институт уполномоченных президента, которые будут работать в каждой сельской управе (причем на общественных началах, без нагрузки на бюджет).

Однако для проведения этих реформ, для успешной борьбы с коррупцией нужна не только вертикаль власти, но и порядок в системе распределения полномочий. "Сейчас политическая архитектура выстроена так, что полномочия жестко разделены между правительством и президентом. Президент отвечает за силовые структуры и частично судебную систему, правительство — за социально-экономический блок и внешнюю политику. В основе этой системы сдержки и противовесы, не позволяющие главе государства единолично формировать политику по широкому кругу вопросов", — поясняет российский политолог, руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Такая система, возможно, хороша для поддержания стабильности в обществе, обеспечения влияния крупнейших игроков на процесс принятия решений, однако реализации системных реформ она будет мешать.

"Нам нужна настоящая конституционная реформа! Либо парламентская, либо президентская форма правления — либо президент, либо премьер-министр, который будет нести реальную ответственность за свои решения", — говорит Омурбек Бабанов.

Дайте нормально работать Не обошлось в программе и без популизма. Помимо традиционных обещаний поднять зарплаты врачам/учителям в два раза, а также увеличить пенсии тоже в два раза, президент обещает вернуть трудовых мигрантов на Родину. Возможно, это льстит самоуважению киргизов, но отнюдь не польстит ни экономике страны, ни интересам России.

На сегодняшний день на российской территории работают чуть более полумиллиона граждан Киргизии. Работают прекрасно, да еще и о Родине не забывают. По словам главы Центральноазиатского института по развитию Алибека Тусупбекова, после вступления Кыргызстана в ЕАЭС объем денежных поступлений от трудовых мигрантов (а это 30% ВВП республики) увеличился на 20%. Отчасти благодаря тому, что как граждане Евразийского союза киргизы в РФ могут работать на тех же основания, что и граждане России. Чтобы вернуть их домой, нужно не только дополнительно создать полмиллиона рабочих мест (напомним, речь о стране с численностью экономически активного населения в 2,5 миллиона человек и с официальным уровнем безработицы в 7%), но еще и положить им приличную зарплату. Их средняя зарплата в России – порядка 500 долларов, а в Киргизии сейчас 220 долларов.

"Страна будет биться за каждого соотечественника за рубежом", — обещает Бабанов. А может не надо биться, а надо дать нормально работать? В частности, как предлагает сам Бабанов, дать им возможность иметь двойное гражданство и всячески поддерживать. Киргизия – не первая и не последняя страна, которая занимается экспортом рабочей силы, и до тех пор, пока она не "прошла вперед" не стоит трогать тот уклад, который приносят до трети ВВП.