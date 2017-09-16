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Жители Ала-Букинского района: С.Жээнбеков снискал уважение своим безупречным трудом, честностью и справедливостью

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/zhiteli-a...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448228-ru.html

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16 сентября 2017, 14:10       Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. Жители Ала-Букинского района Джалал-Абадской области выразили поддержку кандидату на пост Президента КР Сооронбаю Жээнбекову.
По словам жительницы Ала-Букинского района, директора детского сада "Жеткинчек" СалтанатТоялиевой, у Сооронбая Жээнбекова очень хорошая программа. Она пожелала, чтобы кандидат стал президентом и претворил все эти планы в жизнь. "Каждая его программа – для народа. А в нашем районе самой большой проблемой являются плохие дороги. В то же время нельзя не отметить изменения в лучшую сторону жизни простого народа, есть какое-то развитие. Мы надеемся, что Сооронбай Жээнбеков продолжит начатые реформы и преобразования", - сказала С.Тоялиева. Как она добавила, Сооронбай Жээнбеков снискал уважение народа своей честностью и справедливостью.
В поддержку С.Жээнбекова выступили сопредседатель партии "Замандаш" Жениш Молдокматов, председатель Совета аксакалов Ала-Букинского района Саматкул Максымбеков, ветеран района Гафуржан Ражаббаев, ветеран труда Сайракан Асанова.
На встрече в Ала-Букинском районе приняло участие более 7 тыс. человек.
<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул. Советская, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. </li> <li> Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 16.09.2017 г. </li> </ul>

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