Жители Ала-Букинского района: С.Жээнбеков снискал уважение своим безупречным трудом, честностью и справедливостью

16 сентября 2017, 14:10 Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. Жители Ала-Букинского района Джалал-Абадской области выразили поддержку кандидату на пост Президента КР Сооронбаю Жээнбекову.

По словам жительницы Ала-Букинского района, директора детского сада "Жеткинчек" СалтанатТоялиевой, у Сооронбая Жээнбекова очень хорошая программа. Она пожелала, чтобы кандидат стал президентом и претворил все эти планы в жизнь. "Каждая его программа – для народа. А в нашем районе самой большой проблемой являются плохие дороги. В то же время нельзя не отметить изменения в лучшую сторону жизни простого народа, есть какое-то развитие. Мы надеемся, что Сооронбай Жээнбеков продолжит начатые реформы и преобразования", - сказала С.Тоялиева. Как она добавила, Сооронбай Жээнбеков снискал уважение народа своей честностью и справедливостью.

В поддержку С.Жээнбекова выступили сопредседатель партии "Замандаш" Жениш Молдокматов, председатель Совета аксакалов Ала-Букинского района Саматкул Максымбеков, ветеран района Гафуржан Ражаббаев, ветеран труда Сайракан Асанова.

На встрече в Ала-Букинском районе приняло участие более 7 тыс. человек.

<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул. Советская, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. </li> <li> Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 16.09.2017 г. </li> </ul>