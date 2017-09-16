Как я получала права: Меня удалили из WhatsApp группы за отказ разводить экзамен

16 сентября 2017, 14:13 Комментарии

После оканчания университета, подумала и решила собрать все необходимые документы, которые когда-то мне могут пригодиться. Все документы были, кроме водительских прав. По этой причине летом 2016 года записалась в одну из автошкол Бишкека.

По моему плану летом легче всего взять справку, так как все на отдыхе, значит, очередей нет. Так и случилось. Заплатив за справку, фотографию и флюорографию, отправилась проставлять печати: хирург, невролог, окулист и т.д. Конечно тех денег, которые взяла для получения справок, не хватило. Остальные кабинеты обошла только на следующий день.

Новый набор в автошколу. Ожидание продлилось два месяца – с августа до октября.

Новую группу собрали, сообщили дату начала занятий. Пришла, в первый день и меня направили куда-то в подвал, сказали, занятия будут проходить там. Захожу, а там неприятный запах моторного масла, ко всему прочему было еще и очень холодно. В этот момент во мне заиграло сомнение, подумала, может просто довольствоваться поездками на маршрутках. Осталась.

Школа, университет, лицеи везде звучит фраза: не желает ли кто, стать старостой? Так и курсы по вождению, не исключение. Тишина. Никто не хотел этой почести, кроме Мээрим. На ее вопрос: "Можно я?", ответ был положительным.

Знаки за знаками – тесты за тестами, двойки, со временем поднимались на отметку выше, и делали нас хоть чуточку счастливыми. К слову, в пособии по ПДД было правило про реверсивное движение, которого принципе нет в Кыргызстане (движение по определенным полосам, которое в зависимости от времени меняется с одного направления на противоположное). Напрашивается вопрос: зачем человеку с "обычными правами" международный стандарт?

Занятия продолжались. "Ставь на вторую скорость" - говорит инструктор по вождению. Машина заглохла, голос со всей горечью: Тумара вторая, а не четвертая! Автомобиль, за который села впервые, стал красный гольф - механика. Первый блин комом, подумаете вы? Нет уж, завела и как первые шаги в детстве, поехала. Но потом были казусы, но не о них сейчас. Через некоторое время, пересели на машину с автоматической коробкой передач.

В процессе обучения староста нашей группы создала группу в WhatsApp и добавила туда всех. В этой группе я пробыла всего неделю. Общение началось с расписания занятий, затем плавно перешло к тому, как мы сдадим экзамен. Мээрим отметила, что никто не получит права пока не заплатит. На вопрос однокурсников "сколько", ответ ошеломляющий - 2000 сомов. Все были в недовольны, а наш "атаман" продолжала говорить о том, какие сотрудники ГРС "изверги", что без денег никто не сдаст экзамен. Все утихли и согласились. Меня обстоятельство не устраивало, и мои возмущения о том, что денег давать не будем, не прошли даром, так как староста, молча, удалила меня из WhatsApp группы.

День Х, наша группа собралась в Государственной регистрационной службе. "10 человек зашли", - грозным голосом сказал один из сотрудников. Прозвучала моя фамилия. Зашла в кабинет, села на первый попавшийся компьютер, после чего дверь закрыли наглухо и включили тесты.

Первые 8 вопросов были легкими, но понимала – две ошибки и я не сдам. Ответила на все вопросы правильно и с радостью на весь зал крикнула "Сдала!". Мои одногруппники тоже вышли довольные, сдали все, хотя некоторых из них душила жаба. Они ответили на все вопросы, а деньги на развод все равно сдавали. Получилось, что заявления старосты о "чудо" компьютерах, которые делают специально ошибки, оказались байками.

Следующий этап экзамена – вождение. Наша группа ожидала экзаменатора, однако никто к нам не пришел. Через некоторое время нашей группе, всем кроме меня естественно, сказали, что они могут пойти и получить права. Когда они ушли, староста ехидно улыбнулась и сказала, что еще не все потеряно и могу сдать пол суммы - 1000 сомов. Было желание отдать эти деньги, так как опасалась, что история с получением прав может затянуться. Опомнилась, про себя сказав, что денег все равно не дам, подошла к одному из начальников регистрационной службы. К моему удивлению, он узнал меня и похвалил за быстроту сдачи ранее теста. Когда спросила о моих водительских правах, он вручил мне желанный документ.

Все 2000 сомов, которые просто так были бы потрачены на развод, я потратила на себя любимую, и все получилось по закону и без коррупции.

Тумара Туратбекова