Премьер-министр С.Исаков обещал помочь отремонтировать территориальную больницу

16 сентября 2017, 14:15 Комментарии

Ысык-Ата, 16.09.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков посетил территориальную больницу Ысык-Атинского района и пообещал оказать помощь.

"Сейчас в бюджете денег нет. Вам придется немного подождать. Но в этом году мы вам отремонтируем котельную, крышу, улучшим внешний облик больницы и отремонтируем грузовой лифт. Все остальные проблемы мы попытаемся решить в следующем году",- сказал С.Исаков.

Как рассказала главврач районной больницы Алтын Аралбаева, в больнице ремонт не производился с 1939 года. Больница расчитана на 270 человек. "Основные проблемы это необходимость смены грузового лифта. На эти цели требуется 3 млн. сомов. Купить 2 служебных авто, перевести больницу на газовую систему отопления",- сказала она.