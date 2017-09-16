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Премьер-министр С.Исаков обещал помочь отремонтировать территориальную больницу

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448226-ru.html

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16 сентября 2017, 14:15       Комментарии

Ысык-Ата, 16.09.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков посетил территориальную больницу Ысык-Атинского района и пообещал оказать помощь.
"Сейчас в бюджете денег нет. Вам придется немного подождать. Но в этом году мы вам отремонтируем котельную, крышу, улучшим внешний облик больницы и отремонтируем грузовой лифт. Все остальные проблемы мы попытаемся решить в следующем году",- сказал С.Исаков.
Как рассказала главврач районной больницы Алтын Аралбаева, в больнице ремонт не производился с 1939 года. Больница расчитана на 270 человек. "Основные проблемы это необходимость смены грузового лифта. На эти цели требуется 3 млн. сомов. Купить 2 служебных авто, перевести больницу на газовую систему отопления",- сказала она.

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