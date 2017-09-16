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Биологи идентифицировали загадочное зубастое существо с техасского пляжаБиологи идентифицировали загадочное зубастое существо с техасского пляжаПремьер-министр С.Исаков обещал помочь отремонтировать территориальную больницуПремьер-министр С.Исаков обещал помочь отремонтировать территориальную больницу

Глава Праительства Кыргызстана дал ряд поручений в рамках рабочей поездки по Чуйской области

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-pra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448225-ru.html

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16 сентября 2017, 14:20       Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. Премьер-министр КР Сапар Исаков во время рабочей поездки по Чуйской области посетил Ысык-Атинскую территориальную больницу, расположенную в г.Кант. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата Правительства КР.
По словам министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, в Ысык-Атинской территориальной больнице с момента строительства в 1978 году, еще не производился капитальный ремонт. Сама больница рассчитана на 270 мест и обслуживает жителей Ысык-Атинского района.
Сапар Исаков поручил завершить установку газовых-отопительных систем и пассажирского лифта в здании больницы до конца 2017 года, озвучив, что вопрос капитального ремонта Ысык-Атинской территориальной больницы будет рассмотрен при формировании республиканского бюджета на следующий год.
Далее глава Правительства осмотрел дренажный канал "Чупра" в городе Кант.
Мэр города Кант Эркин Абдрахманов сообщил, что из-за загрязненности дренажного канала, проходящего вдоль всего города, существует угроза подтопления верней зоны города, где расположено более 200 домов. Для очистки канала необходимо порядка 3 млн. сомов.
Премьер-министр поручил мэру города Кант в оперативном порядке разработать проект по очистке дренажного канала "Чупра" и внести на рассмотрение Правительства для принятия решения.

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