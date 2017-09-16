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Предпринимателям необходимо активнее пользоваться возможностями членства страны в ЕАЭС - С.Исаков

Источник:
http://kabar.kg/news/predprini...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448224-ru.html

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16 сентября 2017, 14:23       Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. Предпринимателям необходимо активнее пользоваться возможностями членства Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе. Об этом Премьер-министр КР Сапар Исаков сказал во время рабочей поездки по Чуйской области.
Премьер-министр КР ознакомился с деятельностью ОсОО "Адал-Азык" в Ысык-Атинском районе, которое специализируется на производстве мясных, колбасных изделий и полуфабрикатов.
Производственная мощность предприятия, на котором работает порядка 100 человек, составляет 20 тонн в сутки, а выпускаемая продукция будет реализоваться на внутреннем рынке. На строительство нового здания были привлечены средства по кредитной линии Кыргызско-Российского фонда развития в размере 1 млн. долларов США.
Сапар Исаков отметил положительную деятельность Кыргызско-Российского фонда развития в расширении и модернизации производственных мощностей предприятий реального сектора экономики.
Затем он ознакомился с производственным процессом предприятия по выпуску молочной продукции ОсОО "Кант-Сут", которое способно переработать около 100 тонн молока в сутки.
В завершении рабочей поездки Сапар Исаков ознакомился с работой ОсОО "Интергласс", выпускающего листовое стекло, зеркальное полотно, строительный триплекс и пулестойкое стекло. Данная продукция реализуется на внутреннем рынке и странах ближнего зарубежья, в частности в Республике Казахстан и Российской Федерации.
"В рамках развития экспортного потенциала одним из важных аспектов является внедрение и применение на производстве новейших цифровых технологий, которые позволяют существенно сократить расходы и выпускать конкурентоспособную продукцию", — подчеркнул Премьер-министр Сапар Исаков.

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