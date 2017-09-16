Мэрия Бишкека совместно с горожанами посадили крупномерные саженцы с закрытой корневой системой

16 сентября 2017, 14:34 Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. В столице Кыргызстана началась посадка крупномерных саженцев с закрытой корневой системой, в которой активное участие приняли все желающие горожане. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Мероприятие состоялось по ул.Токомбаева от 12 микрорайона до ул.Шабдан Баатыра, где первым этапом было посажено 80 деревьев. Запланирована же плановая аллейная посадка 600 крупномерных деревьев с закрытой корневой системой - липа мелколистная и 300 кустарников - гортензия.

Также горожане приняли участие в посадках на ул.Медерова от Панфилова до Токтоналиева. Там по плану предприятия "Зеленстрой" будет посажено 220 деревьев (каштан конский, клен остролистный) и 60 кустов (барбарис краснолистный).

Горожане проявили активность во всем процессе посадки и с удовольствием помогали сотрудникам муниципального предприятия, особенно интересно было маленьким бишкекчанам, пришедшим на организованную акцию. Со стороны муниципального предприятия "Зеленстрой" обеспечен весь необходимый инвентарь и материал для посадок. Агрономы предприятия показали, как правильно посадить деревья и рассказали об особенностях посадок.

Следует отметить, что массовые посадки именно крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой осуществляются впервые в Кыргызстане.

Работы по озеленению крупномерных саженцев с закрытой корневой системой столицы будут продолжаться поэтапно до середины октября. В дальнейшем планируется посадка по улице Киевская – 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород, по Панфилова – 80 крупномерных саженцев (каштан, дуб пильчатый и красный), по Логвиненко – 68 штук липы мелколистной. В целом по городу Бишкек будет посажено 3 тыс. 855 штук саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой.