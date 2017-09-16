Временами дожди – погода в Кыргызстане на 17 сентября

16 сентября 2017, 14:34 Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. На большей части территории Кыргызстана 17 сентября ночью без осадков, днем местами слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, сообщает Кыргызгидромет.

В Бишкеке без осадков. Температура воздуха ночью +10…+12°, воздуха днем +26…+28°. В Оше также без осадков, ночью +14...+16, днем +26...+28.

Температура воздуха в Чуйской области ночью +8…+13, днем +23…+28, в Таласской области ночью +4…+9, днем +21…+26. В зонах земледелия Баткенской области ночью +9…+14, днем +23…+28.

В долинной зоне Ошской и Джалал-Абадской областей ночью +9…+14, днем +23…+28.

В зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью +4…+9, днем +18…+23, Нарынской области ночью +3…+8, днем +18…+23.