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Ветеран Ала-Букинского района Гафуржан Ражаббаев: Сооронбай Жээнбеков последовательно решает все наши вопросы!

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448221-ru.html

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16 сентября 2017, 14:14       Комментарии

Сооронбай Жээнбеков во второй раз приезжает в наш район и решает многие наши проблемы, сообщил ветеран Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Гафуржан Ражаббаев.
"Во-первых, он дал старт строительству второго этапа Шамалды-Сайского водохранилища. Решили приграничные вопросы Ала-Букинского, Чаткальского, Аксыйского районов с соседним Узбекистаном. Внесли в план ремонт дороги Ала-Бука-Шекафтар. Передали на баланс Министерства транспорта 24 километра дороги на перевале Кок-Таш. Выделили 25 млн сомов на строительство больницы Ак-Коргонского айыл окмоту, 27 млн сомов - на строительство школы им.Токтосуна Жоробаева в селе Падек, где сейчас ведется активная строительная работа. Выделили для ремонта мавзолея Шах-Фазиль в строительном комплексе Сафед-Булан 11 млн сомов. Для ремонта центральных дорог Ала-Буки выделили 14,5 млн сомов", - перечислил Гафуржан Ражаббаев.
По его словам, все вышеперечисленные факты говорят о том, что власть оправдала оказанное доверие и доказывает, что Сооронбай Жээнбеков это доверие будет оправдывать и впредь. "Мы, народ Ала-Буки, аксакалы, женщины и молодежь будем с вами! Мы глубоко верим, что вы станете президентом и поддерживаем вас! Народ Ала-Буки всегда с вами!", - сказал ветеран района. В заключение дал новый наказ от имени жителей села Ак-Коргон и коллектива школы им.Чынгыза Айтматова - построить новую школу, так как в семи учебных кабинетах на сегодня приходится учиться 300 ученикам.
Аксакал выразил уверенность, что и эта просьба ала-букинцев будет услышана Сооронбаем Жээнбековым.

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