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Станция Cassini уничтожена

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366411_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448220-ru.html

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16 сентября 2017, 14:07       Комментарии

Станция Cassini, на протяжении последних 13 лет исследовавшая Сатурн, его кольца и спутник, уничтожена, сообщает НАСА.
Сигнал от станции пропал 15 сентября 2017 года примерно в 17:55 по бишкекскому времени: Cassini утонула в атмосфере газового гиганта. Тайминг последних часов и дней миссии доступен на сайте НАСА, там же можно посмотреть последние снимки, полученные станцией.
Затопление станции в Сатурне позволило избежать биологического загрязнения спутников планеты Энцелада и Титана, где ученые не исключают существование примитивной жизни.
За 13 лет Cassini сделала множество ключевых для планетологии открытий. В частности, станция обнаружила молекулярный водород и диоксид углерода в выбросах из Энцелада, что указывает на наличие в недрах спутника потенциально пригодных для жизни условий.
Cassini считается одной из самых успешных миссий НАСА. Станция, запущенная 15 октября 1997-го, только через семь лет, 1 июля 2004-го, вышла на орбиту газового гиганта. 25 декабря 2004-го от станции отделился европейский зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана. Это стало первой мягкой посадкой рукотворного аппарата во внешней Солнечной системе.
Суммарные затраты на миссию Cassini оцениваются в 3,3 миллиарда долларов, ожидается, что анализ полученных в ее ходе данных займет еще несколько лет.

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