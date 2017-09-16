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Биологи идентифицировали загадочное зубастое существо с техасского пляжа

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366412_bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448219-ru.html

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16 сентября 2017, 14:21       Комментарии

Специалисты идентифицировали загадочное зубастое существо, найденное на техасском пляже после нашествия урагана "Харви". Об этом сообщает издание The Guardian.
Американский биолог Кеннет Тай (Kenneth Tighe) из Национального музея естественной истории Смитсоновского института предполагает, что волны выбросили на берег останки острохвостого угря, относящегося к виду Aplatophis chauliodus.
Aplatophis chauliodus встречаются на западе Атлантического океана, в том числе в Мексиканском заливе, омывающем берега Техаса. Они вырастают до 84 сантиметров в длину и живут на глубине от 30 до 90 метров. Во время охоты закапываются в донный грунт и поджидают плывущих мимо костных рыб и ракообразных.
По словам биолога, также есть вероятность, что существо относится к семейству Congridae (конгеровые угри) или подсемейству Heterocongrinae. Для более точной идентификации необходимо рассмотреть кончик хвоста, который не виден на фотографиях.
14 сентября сообщалось, что на пляже в американском штате Техас, пережившем ураган "Харви", обнаружен труп загадочного существа с острыми зубами. Его фотографии разместила в своем Twitter биолог Прити Десай.
Ураган "Харви" обрушился на штат Техас в конце августа. Он оказался наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за последние 12 лет. Жертвами урагана и вызванных им наводнений стали 60 человек.

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