Исаков: Предпринимателям надо активнее пользоваться возможностями ЕАЭС

16 сентября 2017, 14:23 Комментарии

Предпринимателям необходимо активнее пользоваться возможностями членства Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе. Об этом премьер-министр Сапар Исаков сказал сегодня, 16 сентября, в рамках рабочей поездки по Чуйской области.

Глава правительства ознакомился с деятельностью ОсОО "Адал-Азык" в Ысык-Атинском районе, которое специализируется на производстве мясных, колбасных изделий и полуфабрикатов.

Производственная мощность предприятия, на котором работает порядка 100 человек, составляет 20 тонн в сутки, а выпускаемая продукция будет реализоваться на внутреннем рынке. На строительство нового здания были привлечены средства по кредитной линии Кыргызско-Российского фонда развития в размере 1 млн. долларов США.

Сапар Исаков отметил положительную деятельность КРФР в расширении и модернизации производственных мощностей предприятий реального сектора экономики.

Затем он ознакомился с производственным процессом предприятия по выпуску молочной продукции ОсОО "Кант-Сут", которое способно переработать около 100 тонн молока в сутки.

В завершении рабочей поездки Сапар Исаков ознакомился с работой ОсОО "Интергласс", выпускающего листовое стекло, зеркальное полотно, строительный триплекс и пулестойкое стекло. Данная продукция реализуется на внутреннем рынке и странах ближнего зарубежья, в частности в Республике Казахстан и Российской Федерации.

"В рамках развития экспортного потенциала одним из важных аспектов является внедрение и применение на производстве новейших цифровых технологий, которые позволяют существенно сократить расходы и выпускать конкурентоспособную продукцию", - подчеркнул Сапар Исаков.