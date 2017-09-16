Мэрия Бишкека совместно с горожанами посадили 80 деревьев вдоль Южной магистрали

16 сентября 2017, 13:59 Комментарии

В столице началась посадка крупномерных саженцев с закрытой корневой системой, в которой активное участие приняли все желающие горожане. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Мероприятие состоялось по улице Токомбаева от 12-го микрорайона до улицы Шабдан Баатыра, где первым этапом было посажено 80 деревьев. Запланирована же плановая аллейная посадка 600 крупномерных деревьев с закрытой корневой системой (липа мелколистная) и 300 кустарников (гортензия).

Также горожане приняли участие в посадках на улице Медерова от Панфилова до Токтоналиева. Там по плану предприятия "Зеленстрой" будет посажено 220 деревьев (каштан конский, клен остролистный) и 60 кустов (барбарис краснолистный).

"Горожане проявили активность во всем процессе посадки и с удовольствием помогали сотрудникам муниципального предприятия, особенно интересно было маленьким бишкекчанам, пришедшим на организованную акцию. Со стороны муниципального предприятия "Зеленстрой" обеспечен весь необходимый инвентарь и материал для посадок. Агрономы предприятия показали, как правильно посадить деревья, и рассказали об особенностях посадок", — сообщили в мэрии.

1 of 14 Следует отметить, что массовые посадки именно крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой осуществляются впервые в Кыргызстане.

Работы по озеленению крупномерных саженцев с закрытой корневой системой столицы будут продолжаться поэтапно до середины октября. В дальнейшем планируется посадка по улице Киевская – 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород, по Панфилова – 80 крупномерных саженцев (каштан, дуб пильчатый и красный), по Логвиненко – 68 штук липы мелколистной. В целом по городу Бишкек будет посажено 3 тыс. 855 саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой.