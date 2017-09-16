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Ветеран Ала-Букинского района Г.Ражаббаев: СооронбайЖээнбеков последовательно решает все наши вопросы

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/veteran-a...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448216-ru.html

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16 сентября 2017, 14:00       Комментарии

Бишкек, 16.09.17 /Кабар/. Сооронбай Жээнбеков во второй раз приезжает в наш район и решает многие наши проблемы, сообщил ветеран Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Гафуржан Ражаббаев.
"Во-первых, он дал старт строительству второго этапа Шамалды-Сайского водохранилища. Решили приграничные вопросы Ала-Букинского, Чаткальского, Аксыйского районов с соседним Узбекистаном. Внесен в план ремонт дороги Ала-Бука-Шекафтар. Передали на баланс Министерства транспорта 24 км дороги на перевале Кок-Таш. Выделено 25 млн. сомов на строительство больницы Ак-Коргонскогоайылокмоту, 27 млн. сомов - на строительство школы им. Токтосуна Жоробаева в селе Падек, где сейчас ведется активная строительная работа. Выделено для ремонта мавзолея Шах-Фазиль в строительном комплексе Сафед-Булан 11 млн. сомов. Для ремонта центральных дорог Ала-Буки выделили 14,5 млн. сомов", - перечислил Гафуржан Ражаббаев.
По его словам, все вышеперечисленные факты говорят о том, что власть оправдала оказанное доверие и доказывает, что Сооронбай Жээнбеков это доверие будет оправдывать и впредь. "Мы, народ Ала-Буки, аксакалы, женщины и молодежь будем с вами! Мы глубоко верим, что вы станете президентом и поддерживаем вас! Народ Ала-Буки всегда с вами!", - сказал ветеран района. В заключение он дал новый наказ от имени жителей села Ак-Коргон и коллектива школы им. Чынгыза Айтматова - построить новую школу, так как в семи учебных кабинетах на сегодня приходится учиться 300 ученикам.
Аксакал выразил уверенность, что и эта просьба ала-букинцев будет услышана С.Жээнбековым.
<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул. Советская, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. </li> <li> Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 16.09.2017 г </li> </ul>

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